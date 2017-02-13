«Терек» арендовал футболиста «Рубина» Оздоева до конца сезона
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев арендован грозненским футбольным клубом «Терек» до конца сезона-2016/17. Об этом сообщает
пресс-служба клуба из Казани.
«Полузащитник “Рубина” Магомед Оздоев перешел в “Терек” на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2016/17», — говорится в сообщении.
Полузащитник перешел в «Рубин» в 2014 году. 24-летний игрок провел за команду 68 матчей в чемпионате России, забив восемь голов и сделав три передачи. Также Оздоев пять матчей сыграл в Кубке России и 10 — в Лиге Европы. Контракт футболиста с казанской командой, согласно порталу Transfermarkt, действует до лета 2019 года.
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