«Краснодар» подписал контракт на пять лет с воспитанником своей академии
Первым полноценным игроком главной команды из числа воспитанников академии «Краснодара» стал 21-летний полузащитник Илья Жигулев.
Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.
С 2012 года Жигулев защищал цвета молодёжной команды «горожан», затем в течение трёх сезонов играл за «Краснодар-2» в зоне «Юг» второго дивизиона России. Летом прошлого года был отдан в аренду в молдавский клуб «Милсами».
В январе и феврале текущего года игрок прошёл два сбора с главной командой «Краснодара».
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