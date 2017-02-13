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13 февраля 2017, 14:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» подписал контракт на пять лет с воспитанником своей академии

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Первым полноценным игроком главной команды из числа воспитанников академии «Краснодара» стал 21-летний полузащитник Илья Жигулев.

Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

С 2012 года Жигулев защищал цвета молодёжной команды «горожан», затем в течение трёх сезонов играл за «Краснодар-2» в зоне «Юг» второго дивизиона России. Летом прошлого года был отдан в аренду в молдавский клуб «Милсами».

В январе и феврале текущего года игрок прошёл два сбора с главной командой «Краснодара».

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