«Краснодар» подписал контракт на пять лет с воспитанником своей академии

Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.



С 2012 года Жигулев защищал цвета молодёжной команды «горожан», затем в течение трёх сезонов играл за «Краснодар-2» в зоне «Юг» второго дивизиона России. Летом прошлого года был отдан в аренду в молдавский клуб «Милсами».



В январе и феврале текущего года игрок прошёл два сбора с главной командой «Краснодара».