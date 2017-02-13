Даудов: Оздоев будет играть в «Тереке» на правах аренды
Президент «Терека» Магомед Даудов на своей официальной странице в «Инстаграме» подтвердил переход полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, который будет играть в грозненском клубе на правах аренды.
«Хочу поделиться с вами хорошей новостью: сегодня “Терек” подписал контракт с полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым. Футболист, имеющий действующий контракт с казанским “Рубином”, перешёл в “Терек” на правах аренды до конца сезона. В то же время можно отметить, что Магомед вернулся домой. Он родился в Грозном, и в составе молодёжной команды “Терека” начинал свой путь в большом футболе. А он действительно большой в карьере Оздоева. За несколько лет, Магомед вырос до уровня одного из лучших полузащитников страны и игрока национальной сборной. Мы рады приветствовать Магомеда Оздоева в нашем дружном коллективе, и уверены, что он поможет команде в решении поставленных задач. Завтра вместе с командой Оздоев отправится на подготовительный сбор “Терека” в Италии. Добро пожаловать домой, Магомед!», — написал Даудов.
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