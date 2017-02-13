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13 февраля 2017, 14:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шашков: Зуев в «Крыльях Советов»? Не исключено

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не исключает, что полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев может перебраться в самарский клуб на правах аренды.

«Александр Зуев в “Крыльях”? Пока ничего конкретного на эту тему я сказать не могу. Однако и исключать такую возможность не стану. Зуев — перспективный футболист. Мы присматриваемся к российским игрокам такого плана», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

В нынешнем сезоне Александр Зуев принял участие в 6 матчах РФПЛ (1 в основном составе) и отдал 1 результативный пас.

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