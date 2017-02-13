Александр Глеб близок к переходу в «Крылья Советов»
По сведениям pressball.by, Александр Глеб близок к переходу в «Крылья Советов», которые возглавляет его соотечественник Вадим Скрипченко. В ближайшее время белорусский полузащитник на правах свободного агента должен подписать контракт с самарским клубом, находящимся сейчас на сборе в Турции.
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Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ.
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