Александр Глеб близок к переходу в «Крылья Советов»

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Брэдли Уиггинс, завершивший профессиональную карьеру в конце декабря 2016 года, получил перелом ноги на съемках спортивного шоу The Jump («Прыжок»). Об этом он написал в своем Twitter.