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13 февраля 2017, 13:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Оздоев сообщил о переходе из «Рубина» в «Терек»

Обновлено: 14:04
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник Магомед Оздоев, права на которого принадлежали «Рубину», сообщил о переходе в «Терек».

Полузащитник <span class=error>Магомед</span> <span class=error>Оздоев</span> права на которого принадлежали Рубину сообщил о переходе в Терек. Увеличить
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Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Твиттере». Ранее появилась информация, что хавбек будет отдан в аренду.

«Встречай родина», — написал Оздоев.

Ранее Магомед Оздоев сообщил, что находится на сборе «Рубина», и ничего не знает о возможном переходе в «Терек».

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