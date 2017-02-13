Оздоев сообщил о переходе из «Рубина» в «Терек»
Полузащитник Магомед Оздоев, права на которого принадлежали «Рубину», сообщил о переходе в «Терек».
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Твиттере». Ранее появилась информация, что хавбек будет отдан в аренду.
«Встречай родина», — написал Оздоев.
Ранее Магомед Оздоев сообщил, что находится на сборе «Рубина», и ничего не знает о возможном переходе в «Терек».
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