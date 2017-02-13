Оздоев сообщил о переходе из «Рубина» в «Терек»

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Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Твиттере». Ранее появилась информация, что хавбек будет отдан в аренду.



«Встречай родина», — написал Оздоев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/fcterek">@fcterek</a> встречай Родина??☺️! <a href="https://t.co/im0EzboCtj">pic.twitter.com/im0EzboCtj</a></p>— محمد Ozdoev (@E27A) <a href="https://twitter.com/E27A/status/831084866091487232">13 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее Магомед Оздоев сообщил, что находится на сборе «Рубина», и ничего не знает о возможном переходе в «Терек».