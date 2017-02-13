«Томь» уволила спортивного директора Кудряшова

В настоящее время он находится в отпуске, после чего покинет своё место работы. В «Томи» Кудряшов проработал 12 лет, где занимался комплектованием команды, вёл переговоры с игроками и агентами, отвечал за организацию сборов.



«Как специалист он хороший. Он находил футболистов, договаривался с агентами. Умудрялся договариваться со свободными агентами», — цитирует генерального директора клуба Руслана Киселёва «Новости здесь. Томск».