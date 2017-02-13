Сухина: Буду заниматься вопросами трансферов «Локомотива»

«Обязанностей у начальника команды много. Буду заниматься вопросами трансферов, организацией приёмов, выездов, вести протоколы по матчам. Из “Локомотива” на меня никто не выходил. Так получилось, что в клубе была вакантная должность, я же был в статусе свободного агента. Сели, побеседовали с руководством и пришли к выводу, что можем сотрудничать, и это сотрудничество принесёт пользу. Потому заинтересованность у нас с “Локомотивом” была обоюдная.



Административных должностей в клубах я до этого не занимал. Но долго занимался похожими делами в судейском корпусе, представляю, как выглядит футбол с другой стороны. Другое дело, что мне ещё предстоит набить руку. Будем работать», — сказал Сухина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.