Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28753189/
13 февраля 2017, 11:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Оздоев: Нахожусь на сборе с «Рубином», об аренде в «Терек» ничего не знаю

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал информацию о возможной смене клубной прописки.

В прессе прошла информация, что хавбек может на правах аренды перейти в «Терек». Также сообщалось, что Оздоев покинул расположение казанской команды, которая ко второй части сезона РФПЛ готовится в Испании.

«Я сейчас нахожусь на сборе с «Рубином», иду на тренировку. Не знаю, откуда взялась информация о том, что вторую часть сезона я проведу в аренде за «Терек», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Терек» может арендовать Оздоева

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев с высокой долей вероятности вторую часть сезона проведет в «Тереке».
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России