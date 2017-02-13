Оздоев: Нахожусь на сборе с «Рубином», об аренде в «Терек» ничего не знаю

В прессе прошла информация, что хавбек может на правах аренды перейти в «Терек». Также сообщалось, что Оздоев покинул расположение казанской команды, которая ко второй части сезона РФПЛ готовится в Испании.



«Я сейчас нахожусь на сборе с «Рубином», иду на тренировку. Не знаю, откуда взялась информация о том, что вторую часть сезона я проведу в аренде за «Терек», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.