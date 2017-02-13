Сухина подтвердил, что станет начальником футбольного клуба «Локомотив»
МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший заместитель председателя Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Станислав Сухина станет начальником московского «Локомотива». Об этом Сухина сообщил ТАСС.
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Ранее газета «Известия» опубликовала информацию, согласно которой 48-летний Сухина получил должность в «Локомотиве» 9 февраля.
«Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды, — сказал Сухина. — У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком. Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее».
Сухина являлся профессиональным футболистом с 1985 года. После окончания карьеры игрока в 1996 году стал футбольным арбитром в третьем дивизионе чемпионата России. С 2001 по 2012 год судил матчи высшего дивизиона российского первенства и является арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) второй группы. После завершения судейской карьеры Сухина работал инспектором матчей чемпионата России, а с 2013 по 2016 год был заместителем главы ДСИ РФС.
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