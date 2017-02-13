Оздоев покинул расположение «Рубина» на сборе

Как сообщает «Бизнес Online», отъезд не связан с травмой или семейными обстоятельствами.



Футболист пропустит остаток второго сбора, а присоединится ли он к команде на третьем сборе, на данный момент неизвестно. Отмечается, что до этого у Оздоева состоялся продолжительный разговор с наставником «Рубина» Хавьером Грасией.



Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что хавбек может перейти в «Терек» на правах аренды.