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13 февраля 2017, 10:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Оздоев покинул расположение «Рубина» на сборе

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев покинул расположение казанской команды на сборе, который проходит в Испании.

Как сообщает «Бизнес Online», отъезд не связан с травмой или семейными обстоятельствами.

Футболист пропустит остаток второго сбора, а присоединится ли он к команде на третьем сборе, на данный момент неизвестно. Отмечается, что до этого у Оздоева состоялся продолжительный разговор с наставником «Рубина» Хавьером Грасией.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что хавбек может перейти в «Терек» на правах аренды.

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