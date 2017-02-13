Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28752524/
13 февраля 2017, 10:35 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вице-президент «Терека»: Не стоит переименовывать клуб в «Ахмат»

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Грозненский футбольный клуб «Терек» не стоит переименовывать в «Ахмат». Такое мнение ТАСС высказал вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов.

В среду стало известно что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании футбольной команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды. Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров отметил, что решение остается за советом директоров «Терека».

«Я не знаю, когда будет заседание совета директоров, это не я решаю. Но считаю, что “Терек” и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова, и не стал бы переименовывать. Везде у нас звучит, что Ахмат ушел непобежденным, а если завтра футбольный клуб “Ахмат” будет пропускать голы, я не хотел бы слышать слова, что проиграл клуб, который носит имя Героя России, первого президента Чеченской Республики», — сказал Алханов.

«Если меня будут спрашивать, я буду согласен только с этим мнением, — продолжил вице-президент клуба. — Плюс в мире нет команд, которые не проигрывают, а клуб, который называется “Ахмат”, должен быть достоин этого имени. Поэтому я сохранил бы название “Терек”, ведь это клуб, который и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова».

Футбольный клуб «Терек» был образован в 1958 году и с тех пор название не менял. Грозненцы дебютировали в премьер- лиге в 2005 году, однако по итогам сезона вылетели в первый дивизион. С 2008 года «Терек» неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Стадион команды носит название «Ахмат-Арена» в честь первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова.

Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Вице-президент "Терека": не стоит переименовывать клуб в "Ахмат"

Олицетворение российского фигурного катания: 70 лет Татьяне Тарасовой

Роджер Федерер поднялся на девятое место рейтинга ATP