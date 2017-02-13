Вице-президент «Терека»: Не стоит переименовывать клуб в «Ахмат»

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В среду стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды. Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров отметил, что решение остается за советом директоров «Терека».

«Я не знаю, когда будет заседание совета директоров, это не я решаю. Но считаю, что “Терек” и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова, и не стал бы переименовывать. Везде у нас звучит, что Ахмат ушел непобежденным, а если завтра футбольный клуб “Ахмат” будет пропускать голы, я не хотел бы слышать слова, что проиграл клуб, который носит имя Героя России, первого президента Чеченской Республики», — сказал Алханов.

«Если меня будут спрашивать, я буду согласен только с этим мнением, — продолжил вице-президент клуба. — Плюс в мире нет команд, которые не проигрывают, а клуб, который называется “Ахмат”, должен быть достоин этого имени. Поэтому я сохранил бы название “Терек”, ведь это клуб, который и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова».

Футбольный клуб «Терек» был образован в 1958 году и с тех пор название не менял. Грозненцы дебютировали в премьер- лиге в 2005 году, однако по итогам сезона вылетели в первый дивизион. С 2008 года «Терек» неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Стадион команды носит название «Ахмат-Арена» в честь первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова.