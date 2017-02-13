Станислав Cухина назначен начальником команды «Локомотива»

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С приходом в «Локомотив» нового руководства множество изменений произошло и в структуре московского клуба. За полгода президентства Ильи Геркуса сменился тренерский штаб (в конце августа «железнодорожников» возглавил Юрий Семин), поменялись два спортивных директора (в августе Кирилла Котова сменил Игорь Корнеев, в феврале эту должность занял немец Эрик Штоффельсхаус) и серьезно обновился селекционный отдел. Также был назначен новый исполнительный директор Алексей Киричек, заместителем которого стал Дмитрий Иванов. По информации «Известий, на прошлой неделе кадровые перестановки коснулись штаба основной команды — на посту начальника команды Дмитрия Крайтора сменил известный в прошлом арбитр Станислав Сухина. .

— В середине прошлой недели Сухина посещал офис «Локомотива» и оформлял документы о трудоустройстве, — сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Он может занять должность начальника основного состава «Локомотива».

Сам экс-судья подтвердил информацию о своем назначении. .

— Официально приступил к исполнению обязанностей с 9 февраля, — сказал «Известиям Сухина.

Отметим, в современном футболе назначение бывших судей на различные должности клубах является обычной практикой. Так, еще в 2008 году известный рефери Любош Михель из Словакии заключил контракт с донецким «Шахтером», став директором отдела международных соревнований клуба. А в конце 2015 года словак в совет директоров греческого ПАОКа. .

Существуют подобные примеры и в отечественном футболе. Российский судья категории ФИФА Игорь Егоров после завершения карьеры арбитра стал видным футбольным функционером. С 2007 по 2012 год экс-рефери был вице-президентом ФК «Нижний Новгород. После с 2012 по 2013 являлся спортивным директором клуба из этого же города — «Волги. .

Станислав Сухина родился 16 августа 1968 года в городе Черкассы Украинской ССР. На позиции защитника он выступал за дублирующий состав «Днепра» (1985), а также за «Авангард» из Коломны (1989), раменский «Сатурн» (1990) и воскресенский «Гигант» (1994). Окончил Институт физкультуры в Малаховке. Является старшим преподавателем кафедры теории и методики футбола и хоккея Московской государственной академии физической культуры (МГАФК).

Судейскую карьеру Сухина начал в 1995 году. Арбитр ФИФА II группы. Матчи высшего дивизиона чемпионата России судил в 2001—2012 годах, проведя 171 матч. В 2007 году занял третье место в конкурсе газеты «Спорт-Экспресс» «Золотая мантия», отбирающем лучших футбольных судей сезона. После завершения судейской карьеры работал инспектором матчей РФПЛ, входит в президиум Федерации футбола Московской области (ФФМО). В 2013—2016 годах был заместителем главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС), откуда ушел в октябре вслед за Валентином Ивановым.

Дмитрий Крайтор работал в международном отделе раменского «Сатурна» с июля 2008 по сентябрь 2009 года, после чего перешел в «Спартак», где с февраля 2010 по октябрь 2011 года был администратором молодежного состава. В октябре 2011 года перешел на работу в «Локомотив», где начинал в качестве переводчика тогдашнего главного тренера команды Жозе Коусейру. В 2012—2014 годах остался в команде в качестве переводчика португалоговорящих футболистов, а с лета 2014 года был повышен до должности начальника команды.