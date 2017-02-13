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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28752364/
13 февраля 2017, 10:32 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Хорошие новости из ЦСКА и главный матч для «Спартака». Обзор сборов

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Советский спорт рассказывает о подготовке клубов <nobr>премьер-лиги</nobr> ко второй части сезона. Увеличить
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«Спартак» — «Рубин»

В Эстепоне погода не улучшается, и игроки тренируется в не самых приятных условиях. Сегодня состоится один из самых интересных спаррингов за все зимнее межсезонье — «Спартак» встретится с «Рубином». Такие матчи на сборах кажутся странными — им что, чемпионата мало? Но в этом случае ничего странного нет: «Спартак» и «Рубин» уже не соперники, в нынешнем сезоне больше не встретятся. Казанцы вновь обратились к красно-белым с просьбой подвинуть время начала матча. Игра начнется в 16.00 (мск). Прямой эфир — на «Матч ТВ».

Сегодняшний матч станет для «Спартака» четвертым на сборах. Как, словом, и для «Рубина». А в предыдущих спаррингах одним из лучших был Джикия. Новобранец играл в центре обороны с разными партнерами и на левом фланге. Везде и со всеми — успешно. Вот что думает сам защитник.

— В свои 23 года сменил четыре команды. Играл несколько лет в ФНЛ, постепенно добрался до Премьер-Лиги. А спустя полтора года я в «Спартаке». До тех пор пока не сел в один самолет с ребятами и не отправился на первые сборы, не осознавал, что буду работать в новой команде. Да еще какой! Могу сказать, что «Спартаке» все на высшем уровне. Теперь все мысли о том, как дебютировать за красно-белых и закрепиться в основном составе.

Подготовка к Лиге Европы

Через три дня три российских клуба откроют сезон.

«Зенит» не особо информирует о своей работе в бельгийском Тюбизе. Холодно там, что можно понять по фотогалереям. Вчера «Андерлехт» в матче национального чемпионата обыграл «Зульте-Варегем» — 4:2.

Накануне «Краснодар» провел первую тренировку после зарубежных сборов. Напомним, «быки» работают на своей базе. В субботу «Фенербахче» сыграл вничью с «Бурсаспором» — 1:1.

«Ростов» занимается в Белеке.

Обойма ЦСКА

У Виктора Гончаренко все больше игроков. Травмированные постепенно вливаются в общую группу. Акинфеев должен приступить к полноценным тренировкам уже сегодня. С завтрашнего дня без ограничений смогут работать Тошич и Витиньо. А еще через несколько дней — Натхо.

На третьем испанском сборе ЦСКА сыграет три контрольных матча. Соперники — испанская «Картахена», норвежский «Буде-Глимт» и… «Уфа». Наверное, договориться с последним клубом было проще всего.

Бонус. Как тренируется «Рубин»

О сегодняшнем сопернике «Спартака», который сейчас также тренируется в Испании.

Ближайшие матчи
13.02. «Спартак» — «Рубин»
14.02. «Рубин» — «Чайна Форчун», Китай
14.02. «Амкар» — «Шериф», Молдавия
15.02. ЦСКА — «Картахена», Испания
16.02. «Спартак» — «Олесунн», Норвегия
16.02. «Терек» — «Удинезе», Италия
16.02. «Крылья Советов» — «Пахтакор», Узбекистан
18.02. «Амкар» — «Актобе», Казахстан
18.02. «Локомотив» — «Бэйцзин Гоань», Китай
18.02. «Локомотив» — «Хэбэй Чайна Фортун», Китай.

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