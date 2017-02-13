Соломон Квирквелия близок к переходу в «Терек»

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До закрытия зимнего трансферного периода (24 февраля) в российском футболе остается совсем немного. Клубы пытаются найти усиления на проблемные позиции, а игроки, не имеющие игровой практики, рассчитывают найти себе новую команду. В подобной ситуации оказался 25-летний защитник казанского «Рубина» Соломон Квирквелия. Грузинский футболист, который практически перестал появляться на поле после прихода в клуб нового тренера Хавьера Грасии, может продолжить карьеру в другой команде РФПЛ. По информации «Известий, главным претендентом на игрока сборной Грузии сегодня является грозненский «Терек.

— Квирквелия всё еще не теряет надежды найти себе новый клуб до закрытия трансферного периода, — рассказал источник, знакомый с ситуацией. — Он недоволен отсутствием игровой практики и недоверием со стороны тренера. Соломон понимает, что шансов заиграть в «Рубине» при нынешнем наставнике у него фактически нет. Одним из вариантов продолжения карьеры для него может стать переход в грозненский «Терек». Грозненцы нуждаются в надежном центральном защитнике.

Еще одним претендентом на Соломона Квирквелию является «Ростов». Однако, по информации «Известий», возможный переход защитника в этот клуб на правах аренды был сразу же заблокирован руководством «Рубина».

— «Ростов» был одним из вариантов, который отпал сразу, — продолжил источник. — Казанцы вообще не особо заинтересованы в сделках с этой командой после истории с Сердаром Азмуном. Поэтому об аренде Квирквелии в донской клуб не могло быть и речи.

Напомним, летом 2016 года Азмун покинул «Рубин» и отправился на тренировочный сбор с «Ростовом». По мнению футболиста, казанцы нарушили условия контракта, отказавшись продать его в «Ростов» за оговоренную ранее сумму выкупа. Комитет по статусу игроков РФС рассмотрел дело, но не разрешил ростовскому клубу заявить форварда для участия в РФПЛ. Сделать это удалось лишь после заседания Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), обязавшего РФПЛ немедленно заявить Азмуна за «Ростов». Уже в ходе нынешнего сезона «Рубин» пытался опротестовать этот переход, однако действия казанцев не увенчались успехом.

В пресс-службе казанского клуба не стали комментировать информацию о возможном переходе Квирквелии в «Терек» и сорвавшейся аренде защитника «Ростовом».

Известный российский тренер Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Известий» выразил уверенность, что грузинский футболист отлично подошел бы «Тереку».

— Мне абсолютно непонятно, почему Квирквелия перестал попадать в основной состав «Рубина», — заявил специалист. — Я давно наблюдаю за этим футболистом и на клубном уровне, и на уровне сборных. На мой взгляд, он выглядит очень надежно и соответствует высоким требованиям современного футбола. Он надежен при защите своих ворот и очень опасен на стандартных положениях у чужих. Я полагаю, что Квирквелия мог бы серьезно усилить игру «Терека» в обороне. Покупка этого защитника была бы вполне оправданна.

Соломон Квирквелия выступает за основной состав казанского «Рубина» с 2011 года, когда он дебютировал в РФПЛ в матче против «Терека». За это время 25-летний защитник успел провести 111 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение грузинского футболиста с нынешним клубом рассчитано до июня 2019 года. По данным экспертов, приблизительная трансферная стоимость Квирквелии составляет €3 млн.