Тульский «Арсенал» разорвал контракт с Дмитрием Смирновым

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Как сообщается, 36-летний полузащитник и тульский клуб расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию сторон, и Смирнов покидает команду на правах свободного агента. По словам игрока, он пока не решил, будет ли дальше продолжать карьеру футболиста.

«Пока я безработный. Надо осмотреться, оценить ситуацию. Но хотелось бы продолжить жизнь в футболе, есть мысли стать тренером», — сказал Смирнов.

Дмитрий Смирнов выступал за «Арсенал» с 2012 года и с тех пор провел в за тульскую команду 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. За свою карьеру полузащитник выступал за московские «Торпедо-ЗИЛ» и «Спартак», новороссийский «Черноморец», владикавказскую «Аланию», «Луч-Энергию» из Владивостока, грозненский «Терек», саранскую «Мордовию» и томскую «Томь».

Является обладателем Кубка России-2003 в составе московского «Спартака».