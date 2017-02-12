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12 февраля 2017, 17:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА объявил трёх соперников по контрольным матчам на третьем сборе

Стали известны имена трёх соперников ЦСКА на третьем зимнем сборе, а также места проведения и время начала матчей.

«Армейцы» сыграют с испанской «Картахеной», «Уфой» и норвежским клубом «Буде-Глимт».

«15 февраля “армейцы” сыграют в гостях с испанской “Картахеной” (20:00 мск), 22 февраля — в Кампоаморе с “Уфой” (17:30 мск), а 25 февраля в Ла Манге с норвежской командой “Буде-Глимт” (19:00 мск). Полное расписание матчевой программы третьего сбора клуб опубликует позднее», — информирует официальный сайт ЦСКА.

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