Оланаре вернулся в общую группу ЦСКА, Акинфеев начнёт работу на поле 13 февраля

«Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.



Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо», — информирует сайт ЦСКА.