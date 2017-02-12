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12 февраля 2017, 17:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Оланаре вернулся в общую группу ЦСКА, Акинфеев начнёт работу на поле 13 февраля

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре вернулся в общую группу «армейцев», а вратарь Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.

«Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.

Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо», — информирует сайт ЦСКА.

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