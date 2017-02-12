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12 февраля 2017, 17:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» отказался от Колкера, сочтя поведение футболиста неуважительным

«Локомотив» свернул сделку и вышел из переговоров по переходу защитника Стивена Колкера, утверждает The Sun.

«Локомотив» договорился о переходе Колкера на правах аренды и забронировал для игрока и его агента билеты в Испанию, где проводит зимний сбор. На днях англичанин был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне, чем поставил трансфер под угрозу срыва.

Представители «Локомотива» на встрече в Лондоне попытались довести сделку до конца, но Колкер сообщил, что не хочет переходить в московский клуб на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около £ 100 тыс. в неделю (примерно € 117 тыс.). После этого «Локомотив» отказался от услуг игрока, посчитав, что тот проявил неуважение к клубу.

Локомотив М
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