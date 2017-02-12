Футболист Тигиев: каждый игрок хотел бы оказаться в московском "Спартаке"

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Ранее стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с «Анжи» по трансферу 21-летнего защитника.

«Ну, у кого нет желания играть в “Спартаке”? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком “Анжи” и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его», — прокомментировал ситуацию Тигиев.

Ранее в воскресенье агент игрока Павел Андреев сообщил изданию «Спорт-Экспресс», что сумма отступных в контракте Тигиева с «Анжи» составляет 1 млн евро. Соглашение защитника с махачкалинцами рассчитано до лета 2019 года.

На вопрос, останется ли он в «Анжи», если не удастся перейти в «Спартак», собеседник ТАСС ответил: «Я не знаю, как ответить на этот вопрос, этим тоже занимается мой агент, и я даже не знаю, есть ли другие предложения. Я, в принципе, и в “Анжи” не жалуюсь, но, думаю, сами понимаете, что хочется расти, тем более есть возможность поиграть в клубе уровнем выше. Будет трансфер — будет, не будет — буду продолжать работать, чтобы он в итоге состоялся. Если не произойдет, может, останусь, может, нет, не могу сейчас сказать».

Пока общался только с Селиховым

По словам Тигиева, он пока не общался с представителями «Спартака». «У игроков пока не спрашивал, как там что. С Саней Селиховым (вратарь, перешел в “Спартак” из “Амкара”. — Прим. ТАСС), с которым хорошо знаком, общался, поздравил его с переходом, спросил, как дела. А так пока про команду не узнавал», — рассказал он.

В конце декабря после смены основного акционера «Анжи» объявил, что готов расстаться с некоторыми лидерами команды, а также попросит некоторых игроков пойти на финансовые уступки в контракте. «Большинство ребят, которые остались, пошли клубу навстречу. Что касается моей зарплаты, со мной об этом не говорили», — сказал Тигиев.