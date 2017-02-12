Маслов: «Амкар» хочет купить Грицаенко, но руководство ФК «Луч-Энергия» не отвечает
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Пермский «Амкар» не может оформить трансфер защитника футбольного клуба «Луч-Энергия» Алексея Грицаенко из-за того, что руководство владивостокского клуба не выходит на связь, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор пермяков Денис Маслов.
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В текущем сезоне 21-летний защитник провел 24 матча в первенстве ФНЛ и отметился тремя голами. Грицаенко тренировался с «Амкаром» на зимних сборах в Турции.
«Грицаенко был у нас на просмотре, и сейчас мы готовы его приобрести, — сказал Маслов по телефону. — Футболист и сам хочет перейти, но мы не можем связаться с руководством “Луча-Энергии”, направили им официальное письмо с готовностью заплатить за трансфер две недели назад, но так и не получили ответ. Пока не можем купить игрока, хотя готовы заплатить сразу одним платежом».
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