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12 февраля 2017, 15:04 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Маслов: «Амкар» хочет купить Грицаенко, но руководство ФК «Луч-Энергия» не отвечает

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Пермский «Амкар» не может оформить трансфер защитника футбольного клуба «Луч-Энергия» Алексея Грицаенко из-за того, что руководство владивостокского клуба не выходит на связь, заявил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор пермяков Денис Маслов.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Маргарита <span class=error>Якупова</span>. </em>Пермский <span class=error>Амкар</span> не может оформить трансфер защитника футбольного клуба Луч-Энергия Алексея Грицаенко <nobr>из-за </nobr>того что руководство владивостокского клуба не выходит на связь заявил агентству Р-Спорт исполнительный директор пермяков Денис <span class=error>Маслов</span>. Увеличить
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В текущем сезоне 21-летний защитник провел 24 матча в первенстве ФНЛ и отметился тремя голами. Грицаенко тренировался с «Амкаром» на зимних сборах в Турции.

«Грицаенко был у нас на просмотре, и сейчас мы готовы его приобрести, — сказал Маслов по телефону. — Футболист и сам хочет перейти, но мы не можем связаться с руководством “Луча-Энергии”, направили им официальное письмо с готовностью заплатить за трансфер две недели назад, но так и не получили ответ. Пока не можем купить игрока, хотя готовы заплатить сразу одним платежом».

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