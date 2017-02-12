Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Хэнань Цзянье» заинтересован в приобретении Ари и нападающий может продолжить карьеру в Китае.

«Нет, это неправда. Ари остается в «Краснодаре», — сказал Кабрера.

В текущем сезоне бразилец сыграл за «Краснодар» в 11 матчах чемпионата России, одной игре Кубка страны и шести встречах Лиги Европы, забил в сумме семь голов. Контракт игрока с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19.