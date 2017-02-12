Агент: Информация об интересе клуба из Китая к Ари — неправда, он остается в «Краснодаре»
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Информация о том, что китайский футбольный клуб «Хэнань Цзянье» ведет переговоры о приобретении бразильского нападающего «Краснодара» Ари, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил агент 31-летнего нападающего Оливер Кабрера.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Хэнань Цзянье» заинтересован в приобретении Ари и нападающий может продолжить карьеру в Китае.
«Нет, это неправда. Ари остается в «Краснодаре», — сказал Кабрера.
В текущем сезоне бразилец сыграл за «Краснодар» в 11 матчах чемпионата России, одной игре Кубка страны и шести встречах Лиги Европы, забил в сумме семь голов. Контракт игрока с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19.
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