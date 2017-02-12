Агент: ЦСКА рассматривает кандидатуру бразильского футболиста «Понте-Прете» Клайсона
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает кандидатуру бразильского полузащитника «Понте-Прете» Энрике Клайсона, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель футболиста Ролим Кармо.
Полузащитник, которому в марте исполнится 22 года, провел 27 матчей в сезоне 2016 бразильской Серии А и забил три гола.
«Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба. Он — отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста», — сказал Кармо по телефону.
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