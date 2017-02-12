Агент: ЦСКА рассматривает кандидатуру бразильского футболиста «Понте-Прете» Клайсона

Полузащитник, которому в марте исполнится 22 года, провел 27 матчей в сезоне 2016 бразильской Серии А и забил три гола.

«Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба. Он — отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста», — сказал Кармо по телефону.