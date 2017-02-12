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12 февраля 2017, 12:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вратарь ФК «Локомотив» Лобанцев рассматривает несколько вариантов уйти в аренду

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Голкипер московского «Локомотива» Мирослав Лобанцев рассматривает несколько вариантов уйти в аренду. Об этом ТАСС сообщил представитель 21-летнего футболиста Сергей Пушкин.

В текущем сезоне Лобанцев провел четыре игры за молодежную команду «Локомотива». Голкипер регулярно попадал в заявку на матч основной команды, однако на поле не выходил.

«Он продолжает работать с молодежной командой. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды. Речь идет о клубах премьер-лиги и Футбольной национальной лиги», — рассказал Пушкин.

Лобанцев занимался в школе железнодорожников с 2004 года, а в 2012-м дебютировал за основную команду. Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в самарских «Крыльях Советов», также не сумев стать первым номером команды. Лобанцев выступал за юношескую сборную страны для игроков до 17 лет и «молодежку». В 2015 году вратарь попал в расширенный список основной сборной страны, однако за команду пока не дебютировал.

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