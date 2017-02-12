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12 февраля 2017, 11:16 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

На «Спартак» обрушилась стихия. Обзор сборов

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Советский спорт рассказывает о подготовке клубов <nobr>премьер-лиги</nobr> ко второй части сезона. Увеличить
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Спартаковская погода

После контрольного матча с хорватским «Осиеком» в Эстепоне испортилась погода. Проливной дождь даже внес коррективы в тренировочный процесс — например, вместо кувырков футболисты выполнили приседания. Мелочь, конечно. Но разве игроки не перестраховываются в беговой работе и не берегут себя в единоборствах, понимая, что в таких условиях в разы возрастает риск получения травмы?

Вообще стихия не первый раз вмешивается в тренировочный процесс наших клубов. ЦСКА на первом сборе в Кампоаморе попал под уникальный для этого испанского местечка снегопад.

Сегодня «Спартак» проведет предыгровую тренировку, а завтра встретится с «Рубином». Только бы казанцы не отказались от спарринга, как это было с «Краснодаром».

А вот обзор матча с «Осиеком», если кто пропустил.

Четыре дня до «Андерлехта»

Накануне «Зенит», находящийся в Бельгии, провел две тренировки. Утром — работа в тренажерном зале. Вечером — футбол. Как всегда бывает на этой стадии подготовки, шутки и приколы закончились.

После победы в Кубке УЕФА «Зенит» только один раз продержался в еврокубковом плей-офф до апреля — в позапрошлом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги Европы. И это все за восемь лет. Для клуба с такими ресурсами результат плачевный. Пора уже, пора! Но для начала надо пройти «Андерлехт». «Зенит» дважды встречался с этой бельгийской командой — две победы с общей разницей мячей 4:1.

Третий сбор «Локомотива»

Железнодорожников прошли серьезное испытание — тест на выносливость. Суть в том, что игрок должен пробежать участок за определенное количество времени, и темп постоянно возрастает. Лучшим стал 19-летний нападающий Лысов.

— Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении. К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу, — прокомментировал Юрий Семин старт заключительного сбора.

Есть и трансферные новости. Амир Натхо, находившийся на просмотре, подписал контракт с «Локомотивом». Алексей Миранчук, как известно, забрал свое заявление и останется в клубе как минимум до лета. Что с Колкером? Кто бы знал!

Начал работу на третьем сборе и ЦСКА. Однако о его календаре контрольных матчей пока не сообщается.

«Краснодар» сегодня приступит к заключительному этапу подготовки к матчу с «Фенербахче». Последние тренировочные дни команда проведет на своей базе «Четук».

А «Ростов» к «Спарте» готовится в Белеке.

Ближайшие матчи
13.02. «Спартак» — «Рубин»
14.02. «Рубин» — «Чайна Форчун», Китай
14.02. «Амкар» — «Шериф», Молдавия
16.02. «Спартак» — «Олесунн», Норвегия
16.02. «Терек» — «Удинезе», Италия
16.02. «Крылья Советов» — «Пахтакор», Узбекистан
18.02. «Амкар» — «Актобе», Казахстан
18.02. «Локомотив» — «Бэйцзин Гоань», Китай
18.02. «Локомотив» — «Хэбэй Чайна Фортун», Китай.

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