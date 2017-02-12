На «Спартак» обрушилась стихия. Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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Спартаковская погода
После контрольного матча с хорватским «Осиеком» в Эстепоне испортилась погода. Проливной дождь даже внес коррективы в тренировочный процесс — например, вместо кувырков футболисты выполнили приседания. Мелочь, конечно. Но разве игроки не перестраховываются в беговой работе и не берегут себя в единоборствах, понимая, что в таких условиях в разы возрастает риск получения травмы?
Вообще стихия не первый раз вмешивается в тренировочный процесс наших клубов. ЦСКА на первом сборе в Кампоаморе попал под уникальный для этого испанского местечка снегопад.
Сегодня «Спартак» проведет предыгровую тренировку, а завтра встретится с «Рубином». Только бы казанцы не отказались от спарринга, как это было с «Краснодаром».
А вот обзор матча с «Осиеком», если кто пропустил.
Четыре дня до «Андерлехта»
Накануне «Зенит», находящийся в Бельгии, провел две тренировки. Утром — работа в тренажерном зале. Вечером — футбол. Как всегда бывает на этой стадии подготовки, шутки и приколы закончились.
После победы в Кубке УЕФА «Зенит» только один раз продержался в еврокубковом
Третий сбор «Локомотива»
Железнодорожников прошли серьезное испытание — тест на выносливость. Суть в том, что игрок должен пробежать участок за определенное количество времени, и темп постоянно возрастает. Лучшим стал 19-летний нападающий Лысов.
— Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении. К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу, — прокомментировал Юрий Семин старт заключительного сбора.
Есть и трансферные новости. Амир Натхо, находившийся на просмотре, подписал контракт с «Локомотивом». Алексей Миранчук, как известно, забрал свое заявление и останется в клубе как минимум до лета. Что с Колкером? Кто бы знал!
Начал работу на третьем сборе и ЦСКА. Однако о его календаре контрольных матчей пока не сообщается.
«Краснодар» сегодня приступит к заключительному этапу подготовки к матчу с «Фенербахче». Последние тренировочные дни команда проведет на своей базе «Четук».
А «Ростов» к «Спарте» готовится в Белеке.
Ближайшие матчи
13.02. «Спартак» — «Рубин»
14.02. «Рубин» — «Чайна Форчун», Китай
14.02. «Амкар» — «Шериф», Молдавия
16.02. «Спартак» — «Олесунн», Норвегия
16.02. «Терек» — «Удинезе», Италия
16.02. «Крылья Советов» — «Пахтакор», Узбекистан
18.02. «Амкар» — «Актобе», Казахстан
18.02. «Локомотив» — «Бэйцзин Гоань», Китай
18.02. «Локомотив» — «Хэбэй Чайна Фортун», Китай.
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