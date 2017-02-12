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12 февраля 2017, 1:55 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Юрий Семин: «Локомотив» начинает третий сбор в хорошем настроении

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что команда начинает заключительный этап подготовки к возобновлению сезона с хорошим настроем.

Команда в субботу прибыла в Малагу, где проведет сбор до 23 февраля.

— Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении, — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Семина. — К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу!

— Что изменится на третьем сборе в характере тренировок?

— Да, на этом сборе будут определенные изменения в тренировочной работе: сосредоточимся на скоростных показателях, будет очень много игровых упражнений, а сами тренировки станут менее продолжительными.

— Несколько слов о молодых игроках: кто-то вызван в основу, кто-то отправляется на Кипр…

— На предыдущих двух сборах с нами работал ряд молодых игроков, они прошли хорошую подготовку. Теперь им необходимо войти в игровой режим, чтобы начать сезон в хороших кондициях. Игровую практику они получат в молодежном составе. Ребята хорошо выглядели, так что их работой я доволен.

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