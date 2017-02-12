Юрий Семин: «Локомотив» начинает третий сбор в хорошем настроении
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что команда начинает заключительный этап подготовки к возобновлению сезона с хорошим настроем.
Команда в субботу прибыла в Малагу, где проведет сбор до 23 февраля.
— Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении, — приводит
— Что изменится на третьем сборе в характере тренировок?
— Да, на этом сборе будут определенные изменения в тренировочной работе: сосредоточимся на скоростных показателях, будет очень много игровых упражнений, а сами тренировки станут менее продолжительными.
— Несколько слов о молодых игроках:
— На предыдущих двух сборах с нами работал ряд молодых игроков, они прошли хорошую подготовку. Теперь им необходимо войти в игровой режим, чтобы начать сезон в хороших кондициях. Игровую практику они получат в молодежном составе. Ребята хорошо выглядели, так что их работой я доволен.
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