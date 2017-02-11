КАНДИДАТЫ В АРМЕЙЦЫ

Накануне гендиректор ЦСКА Роман Бабаев дал интервью «СЭ», сообщив о переговорах с рядом потенциальных новичков. При этом была названо только имя выступающего на правах аренды за «Динамо» Кирилла Панченко. Но когда трансферный рынок работает лишь в нескольких странах, этого достаточно, чтобы породить волну новых слухов и новостей. В данном случае бельгийское издание Voetbal België заявило: ЦСКА по-прежнему интересуется нигерийским нападающим «Эйпена» Генри Оньекурой. Ранее забивший 10 голов в текущем сезоне футболист уверял, что не хочет ехать в Россию, куда нынешний клуб отправляет его едва ли не силой, однако это было опровергнуто в одном из предыдущих интервью Бабаева.

В середине для уже Goal объявил о продолжающихся переговорах относительно перехода в армейский клуб принадлежащего «Коринтиансу» защитника Мойзеса Роберту. Согласно бразильской версии, первое предложение ЦСКА на 2,5 миллиона евро было отклонено, и теперь за 21-летнего футболиста предлагают на 500 тысяч больше. Интерес к левофланговому защитнику действительно есть, да только цена вопроса вызывает сомнения, ведь пока Мойзер проявил себя только в аренде в «Байе», с которой сумел подняться в серию А.

МАРШРУТ АХМЕДОВА ДЛЯ АРИ

Дыма без огня, как известно, не бывает. Вот и появившаяся несколько дней назад информация «СЭ» о готовности «Краснодара» расстаться с Ари получила продолжение. Бразилец, чьей работой на первом тренировочном сборе был недоволен тренерский штаб, не принял участие ни в одном из последних спаррингов «быков». Это можно было рассматривать и как дисциплинарные санкции, и как предпродажную подготовку. Последнее, похоже, ближе к истине, потому что, по утверждению «Р-Спорт», серьезный интерес к Ари проявляет «Хэнань Цзянье». Сообщается об уже ведущихся между клубами переговорах по условиям трансфера. Не исключено, что бразилец стал своеобразной альтернативой нападающему «Анжи» Яннику Боли. Француза также активно сватают в «Хэнань», однако, он пока не в Китае, а на очередном сборе махачкалинского клуба. Стоит добавить, что у «Краснодара» есть опыт успешных сделок с представителями Поднебесной, ведь недавно они продали в «Шанхай Шанган» полузащитника Одила Ахмедова.

ШАНДАУ ПРЕДЛАГАЮТ СТОЛИЧНЫМ КЛУБАМ

Чем ближе закрытие трансферного окна, тем активнее ведет поиск новой работы для своего клиента Ролим Кармо, занимающийся делами защитника «Анжи» Шандау.

— Я ищу варианты в России, например, «Локомотив» или «Спартак», — заявил менеджер в интервью. ТАСС Кармо. — Россия — очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из «Локомотива» и «Спартака». Шандау очень хороший игрок, и на данный момент наш приоритет — «Спартак», и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым.

Расценить сказанное можно и как подтверждение реального интереса к игроку, и как желание предложить его услуги столичным клубам. Вряд ли разговоры о «Спартаке» во что-то выльются, ведь в распоряжении Массимо Карреры достаточно центральных защитников, и рассматривать Шандау можно лишь в качестве альтернативы травмированному сейчас Таски. А вот «Локомотиву» после срыва перехода англичанина Кокера бразилец теоретически может пригодиться.

ШЕЙДАЕВ В СЛОВАКИИ, КЕРЖАКОВ УШЕЛ САМ