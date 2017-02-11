«Локомотив» объявил о подписании контракта с Амиром Натхо

«Полузащитник Амир Натхо подписал контракт с “Локомотивом” и будет выступать под 21-м номером. Ранее футболист побывал на просмотре и получил хорошие оценки тренерского штаба “Локо”. Желаем Амиру успехов!



Клуб ведет работу над воссозданием второй профессиональной команды, основу которой составят молодые российские футболисты. При сквозной заявке они могут выступать за основной состав», — информирует официальный сайт «Локомотива».



Первым взрослым клубом Натхо стала «Дружба» из Майкопа, за которую он провел 18 матчей и забил один гол. В июле 2014 года перешел в «Барселону», где выступал за молодежную команду. В 2015 году стал футболистом ЦСКА. В сезоне-2015/16 играл за «молодежку» армейцев, забив два гола в 15 матчах. Последней командой Натхо был «Краснодар».