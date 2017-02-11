Наконец построили! «Крестовский» принял первых посетителей

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ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО

Такого не было с лета 2006 года, когда «Зенит» играл последний матч на стадионе имени Кирова — десять с лишним лет спустя центральная аллея Приморского парка победы заполнилась людьми, которые снова спешили к футбольному стадиону.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Такого с 2006 года не было <a href="https://t.co/QHuRq1N7sp">pic.twitter.com/QHuRq1N7sp</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830392786520252416">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Да, поле еще набирается сил за пределами арены, а основной состав сине-бело-голубых находится в Бельгии, но тестировать новую арену пошли, в первую очередь болельщики петербургской команды. Им, по большому счету, было все равно, что покажут на тестовом мероприятии — мотошоу, концерт или представление морских котиков. Главное — лично удостовериться, что многострадальная арена действительно готова.

Театр начинается с вешалки, а современный стадион — с давки у турникетов. Правда, на «Крестовском» обошлось без серьезных заторов. Народ достаточно быстро проскакивал через те самые турникеты, сооружение которых вроде бы обошлось в миллиард рублей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Много первых посетителей <a href="https://t.co/2KiVpkc0y9">pic.twitter.com/2KiVpkc0y9</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830389219612905472">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Те самые турникеты за миллиард <a href="https://t.co/qdZpP05aHD">pic.twitter.com/qdZpP05aHD</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830390102509703169">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Всего таких турникетных станций не менее шести, в субботу работало только две, но с 10 тысячами зрителей они справились без напряжения.

«Зенит» потихоньку вживается в роль хозяина новой арены — на тестовое мероприятие пришел генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов пришел посмотреть на будущую арену клуба <a href="https://t.co/p6cEvNhSTx">pic.twitter.com/p6cEvNhSTx</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830393298456084481">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Следы петербургского клуба обнаружились и внутри стадиона — на устройствах для считывания штрих-кодов на билетах уже красуется эмблема «Зенита».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Зенит уже здесь <a href="https://t.co/heBWWvz0fr">pic.twitter.com/heBWWvz0fr</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830397418223046656">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В небольшом пространстве между главным входом и собственно стадионом расположились несколько маленьких кафешек, где помимо всего прочего можно было купить сахарную вату и сфотографироваться с кубком, подозрительно напоминающим трофей Лиги чемпионов.

Первый шаг внутрь стадиона мгновенно переносил из зимы если не в лето, но в позднюю весну. Минут через пять желание избавиться от куртки становилось нестерпимым. Многие пришедшие заранее так и поступили.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кейтеринг <a href="https://t.co/S0ioaovfna">pic.twitter.com/S0ioaovfna</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830398025298276352">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На второй ярус пока не пускали, но рассматривать его никто не запрещал. Самые внимательные могли разглядеть на верхотуре ряды дополнительных мест — специально для Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 стадиону добавят 2 тысячи мест.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Синенькое наверху - это дополнительные места специально для Кубка Конфедераций и ЧМ. <a href="https://t.co/8RteXtZTXI">pic.twitter.com/8RteXtZTXI</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830399822955941888">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Организаторы настойчиво звали публику прогуляться по подтрибунным помещениям, которые будут доступны зрителям во время матчей. Прогулка оставила смешанные впечатления — да, просторно, чисто и красиво. Но потолки в некоторых местах экстремально низкие. Баскетболистам «Зенита» может быть не очень комфортно ходить на матчи футбольных одноклубников.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Очень много места под трибуной <a href="https://t.co/i8BlUWGiTS">pic.twitter.com/i8BlUWGiTS</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830401578582487041">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Эскалатор работает <a href="https://t.co/krTVcWBSic">pic.twitter.com/krTVcWBSic</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830401642193371138">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кажется, потолки низковаты <a href="https://t.co/DpPYLeRVwn">pic.twitter.com/DpPYLeRVwn</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830403125295054848">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В ходе путешествий по стадиону я наткнулся на забавную деталь — ФИФА настаивает на том, что по время Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 объект будет называться «Стадион Санкт-Петербург». А вот в официальном брендировании используется название «Санкт-Петербург Арена».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Забавное: в ФИФА убеждены, что арена будет называться "Стадион Санкт-Петербург". А вот на брендировании он "Санкт-Петербург Арена"))) <a href="https://t.co/COGMDdjZgq">pic.twitter.com/COGMDdjZgq</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830412517260263425">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МЯЧ ОТ МАЛАФЕЕВА

То ли шутка, то ли недосмотр организаторов — места для прессы оказались аккурат рядом с тем знаменитым креслом, нормально сидеть на котором на первый взгляд невозможно. Я опробовал его лично — разместиться все-таки получилось, но если бы кто-то занял соседнее место, мне пришлось бы туго.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">То самое место <a href="https://t.co/uPwdiXBlu3">pic.twitter.com/uPwdiXBlu3</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830415442384666624">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Еще один неприятный момент, связанный с креслами — некоторые сиденья заметно пострадали от многолетнего лежания на улице — кажется пыль въелась в них намертво.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Из минусов: некоторые кресла выглядят потертыми. Видимо, от многолетнего лежания на улице. <a href="https://t.co/K1uHwUFzVM">pic.twitter.com/K1uHwUFzVM</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830415886414647299">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Для 10 тысяч зрителей выделили ровно половину нижнего яруса стадиона. Центральные трибуны заполнились почти до отказа, на боковых остались заметные свободные места. Теперь у нас есть ориентир на тот случай, если придется подсчитывать посещаемость новой арены на глазок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот так выглядят 10 тысяч на Крестовском. Запомним для оценки посещаемости на глаз. <a href="https://t.co/yJBoXCbqMC">pic.twitter.com/yJBoXCbqMC</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830427039446470656">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Несмотря на то, что никакого футбола на «Крестовском» не могло быть в принципе, два задорных ведущих постарались по максимуму воссоздать атмосферу игры. Для начала они попытались устроить перекличку между жителями разных районов Петербурга, но поняв, что из этого ничего путного не выходит, перешли к более очевидному — стали заводить каждый сектор по отдельности, просили болельщиков вообразить, что они празднуют гол «Зенита» или сборной России и, наконец, запустить волну. При закрытой крыше зычное «го-о-о-ол!» внушает уважение даже в исполнении 10 тысяч зрителей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Первая волна <a href="https://t.co/HDh5PEuKpb">pic.twitter.com/HDh5PEuKpb</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830428166040608769">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Футбольные аналогии продолжились и дальше. Короткометражный фильм о строительстве стадиона открылся со слов Геннадия Орлова, а первым вип-гостем новой арены, к восторгу публики стал Вячеслав Малафеев. Бывший вратарь «Зенита» порадовался, что стал первым профессиональным футболистом, который посетил новый стадион, а потом неожиданно заявил, что надеется выйти на поле «Крестовского». Скорее всего в прощальном матче одного из зенитовцев. Уж не о Тимощуке ли он? Организаторы предложили Малафееву пнуть несколько мячей с автографами на трибуны.

— Пинать не буду — неожиданно отказался Малафеев. — Я же вратарь. Рукой закину.

Закидывал он так эффектно, будто и сейчас пытался бросить в быструю контратаку Аршавина с Кержаковым.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Первый футболист "Зенита" на новой арене - Вячеслав Малафеев. <a href="https://t.co/He5nEGiTqT">pic.twitter.com/He5nEGiTqT</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830434047885180929">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мяч от Малафеева <a href="https://t.co/VGYZaQJEpY">pic.twitter.com/VGYZaQJEpY</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/830434825911799809">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>