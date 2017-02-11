Наконец построили! «Крестовский» принял первых посетителей
В субботу стадион на Крестовском острове принял первое мероприятие. 10 тысяч зрителей протестировали новую арену.
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ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО
Такого не было с лета 2006 года, когда «Зенит» играл последний матч на стадионе имени Кирова — десять с лишним лет спустя центральная аллея Приморского парка победы заполнилась людьми, которые снова спешили к футбольному стадиону.
Да, поле еще набирается сил за пределами арены, а основной состав
Театр начинается с вешалки, а современный стадион — с давки у турникетов. Правда, на «Крестовском» обошлось без серьезных заторов. Народ достаточно быстро проскакивал через те самые турникеты, сооружение которых вроде бы обошлось в миллиард рублей.
Всего таких турникетных станций не менее шести, в субботу работало только две, но с 10 тысячами зрителей они справились без напряжения.
«Зенит» потихоньку вживается в роль хозяина новой арены — на тестовое мероприятие пришел генеральный директор
Следы петербургского клуба обнаружились и внутри стадиона — на устройствах для считывания
В небольшом пространстве между главным входом и собственно стадионом расположились несколько маленьких кафешек, где помимо всего прочего можно было купить сахарную вату и сфотографироваться с кубком, подозрительно напоминающим трофей Лиги чемпионов.
Первый шаг внутрь стадиона мгновенно переносил из зимы если не в лето, но в позднюю весну. Минут через пять желание избавиться от куртки становилось нестерпимым. Многие пришедшие заранее так и поступили.
На второй ярус пока не пускали, но рассматривать его никто не запрещал. Самые внимательные могли разглядеть на верхотуре ряды дополнительных мест — специально для Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 стадиону добавят 2 тысячи мест.
Организаторы настойчиво звали публику прогуляться по подтрибунным помещениям, которые будут доступны зрителям во время матчей. Прогулка оставила смешанные впечатления — да, просторно, чисто и красиво. Но потолки в некоторых местах экстремально низкие. Баскетболистам «Зенита» может быть не очень комфортно ходить на матчи футбольных одноклубников.
В ходе путешествий по стадиону я наткнулся на забавную деталь — ФИФА настаивает на том, что по время Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 объект будет называться «Стадион Санкт-Петербург». А вот в официальном брендировании используется название «Санкт-Петербург Арена».
МЯЧ ОТ МАЛАФЕЕВА
То ли шутка, то ли недосмотр организаторов — места для прессы оказались аккурат рядом с тем знаменитым креслом, нормально сидеть на котором на первый взгляд невозможно. Я опробовал его лично — разместиться
Еще один неприятный момент, связанный с креслами — некоторые сиденья заметно пострадали от многолетнего лежания на улице — кажется пыль въелась в них намертво.
Для 10 тысяч зрителей выделили ровно половину нижнего яруса стадиона. Центральные трибуны заполнились почти до отказа, на боковых остались заметные свободные места. Теперь у нас есть ориентир на тот случай, если придется подсчитывать посещаемость новой арены на глазок.
Несмотря на то, что никакого футбола на «Крестовском» не могло быть в принципе, два задорных ведущих постарались по максимуму воссоздать атмосферу игры. Для начала они попытались устроить перекличку между жителями разных районов Петербурга, но поняв, что из этого ничего путного не выходит, перешли к более очевидному — стали заводить каждый сектор по отдельности, просили болельщиков вообразить, что они празднуют гол «Зенита» или сборной России и, наконец, запустить волну. При закрытой крыше зычное «го-о-о-ол!» внушает уважение даже в исполнении 10 тысяч зрителей.
Футбольные аналогии продолжились и дальше. Короткометражный фильм о строительстве стадиона открылся со слов Геннадия Орлова, а первым
— Пинать не буду — неожиданно отказался Малафеев. — Я же вратарь. Рукой закину.
Закидывал он так эффектно, будто и сейчас пытался бросить в быструю контратаку Аршавина с Кержаковым.
Несмотря на мелкие шероховатости, впечатление новая арена оставляет грандиозное. Петербургу еще предстоит привыкнуть к тому, что зимний поход на стадион это не экстремальная вылазка на холодный «Петровский», а посещение теплой арены, с потрясающим обзором с любого места, огромным количеством кафешек и прочими радостями. А неудобное кресло можно демонтировать за
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