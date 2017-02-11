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11 февраля 2017, 22:06 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Наконец построили! «Крестовский» принял первых посетителей

В субботу стадион на Крестовском острове принял первое мероприятие. 10 тысяч зрителей протестировали новую арену.

В субботу стадион на <span class=error>Крестовском</span> острове принял первое мероприятие. Увеличить
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ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО

Такого не было с лета 2006 года, когда «Зенит» играл последний матч на стадионе имени Кирова — десять с лишним лет спустя центральная аллея Приморского парка победы заполнилась людьми, которые снова спешили к футбольному стадиону.

Да, поле еще набирается сил за пределами арены, а основной состав сине-бело-голубых находится в Бельгии, но тестировать новую арену пошли, в первую очередь болельщики петербургской команды. Им, по большому счету, было все равно, что покажут на тестовом мероприятии — мотошоу, концерт или представление морских котиков. Главное — лично удостовериться, что многострадальная арена действительно готова.

Театр начинается с вешалки, а современный стадион — с давки у турникетов. Правда, на «Крестовском» обошлось без серьезных заторов. Народ достаточно быстро проскакивал через те самые турникеты, сооружение которых вроде бы обошлось в миллиард рублей.

Всего таких турникетных станций не менее шести, в субботу работало только две, но с 10 тысячами зрителей они справились без напряжения.

«Зенит» потихоньку вживается в роль хозяина новой арены — на тестовое мероприятие пришел генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов.

Следы петербургского клуба обнаружились и внутри стадиона — на устройствах для считывания штрих-кодов на билетах уже красуется эмблема «Зенита».

В небольшом пространстве между главным входом и собственно стадионом расположились несколько маленьких кафешек, где помимо всего прочего можно было купить сахарную вату и сфотографироваться с кубком, подозрительно напоминающим трофей Лиги чемпионов.

Первый шаг внутрь стадиона мгновенно переносил из зимы если не в лето, но в позднюю весну. Минут через пять желание избавиться от куртки становилось нестерпимым. Многие пришедшие заранее так и поступили.

На второй ярус пока не пускали, но рассматривать его никто не запрещал. Самые внимательные могли разглядеть на верхотуре ряды дополнительных мест — специально для Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 стадиону добавят 2 тысячи мест.

Организаторы настойчиво звали публику прогуляться по подтрибунным помещениям, которые будут доступны зрителям во время матчей. Прогулка оставила смешанные впечатления — да, просторно, чисто и красиво. Но потолки в некоторых местах экстремально низкие. Баскетболистам «Зенита» может быть не очень комфортно ходить на матчи футбольных одноклубников.

В ходе путешествий по стадиону я наткнулся на забавную деталь — ФИФА настаивает на том, что по время Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 объект будет называться «Стадион Санкт-Петербург». А вот в официальном брендировании используется название «Санкт-Петербург Арена».

МЯЧ ОТ МАЛАФЕЕВА

То ли шутка, то ли недосмотр организаторов — места для прессы оказались аккурат рядом с тем знаменитым креслом, нормально сидеть на котором на первый взгляд невозможно. Я опробовал его лично — разместиться все-таки получилось, но если бы кто-то занял соседнее место, мне пришлось бы туго.

Еще один неприятный момент, связанный с креслами — некоторые сиденья заметно пострадали от многолетнего лежания на улице — кажется пыль въелась в них намертво.

Для 10 тысяч зрителей выделили ровно половину нижнего яруса стадиона. Центральные трибуны заполнились почти до отказа, на боковых остались заметные свободные места. Теперь у нас есть ориентир на тот случай, если придется подсчитывать посещаемость новой арены на глазок.

Несмотря на то, что никакого футбола на «Крестовском» не могло быть в принципе, два задорных ведущих постарались по максимуму воссоздать атмосферу игры. Для начала они попытались устроить перекличку между жителями разных районов Петербурга, но поняв, что из этого ничего путного не выходит, перешли к более очевидному — стали заводить каждый сектор по отдельности, просили болельщиков вообразить, что они празднуют гол «Зенита» или сборной России и, наконец, запустить волну. При закрытой крыше зычное «го-о-о-ол!» внушает уважение даже в исполнении 10 тысяч зрителей.

Футбольные аналогии продолжились и дальше. Короткометражный фильм о строительстве стадиона открылся со слов Геннадия Орлова, а первым вип-гостем новой арены, к восторгу публики стал Вячеслав Малафеев. Бывший вратарь «Зенита» порадовался, что стал первым профессиональным футболистом, который посетил новый стадион, а потом неожиданно заявил, что надеется выйти на поле «Крестовского». Скорее всего в прощальном матче одного из зенитовцев. Уж не о Тимощуке ли он? Организаторы предложили Малафееву пнуть несколько мячей с автографами на трибуны.

— Пинать не буду — неожиданно отказался Малафеев. — Я же вратарь. Рукой закину.

Закидывал он так эффектно, будто и сейчас пытался бросить в быструю контратаку Аршавина с Кержаковым.

Несмотря на мелкие шероховатости, впечатление новая арена оставляет грандиозное. Петербургу еще предстоит привыкнуть к тому, что зимний поход на стадион это не экстремальная вылазка на холодный «Петровский», а посещение теплой арены, с потрясающим обзором с любого места, огромным количеством кафешек и прочими радостями. А неудобное кресло можно демонтировать за каких-нибудь пять минут. А можно и оставить как память о сложной истории строительства петербургской арены. Главное, чтобы билеты на него не продавались.

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