Севидов умер 11 февраля в Испании, во время командировки в Марбелью, где на сборе находился «Локомотив».

— Сегодня у Юры и Саши были игры (внуки Юрия Севидова занимаются в ФШМ и школе «Мегасфера — Прим. ред.). Так что дедушку вспомнили на футбольном поле. А на могиле у него побываем в воскресенье, — сказала корреспонденту «Советского спорта» жена Юрия Севидова Галина Михайловна.

Юрий Севидов — чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака». Известен как футбольный эксперт — выступал на ТВ, радио, был постоянным автором «Советского спорта».