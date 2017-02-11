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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28742227/
11 февраля 2017, 20:44 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Сегодня — день памяти Юрия Севидова

Семь лет назад не стало известного советского футболиста, обозревателя «Советского спорта» Юрия Севидова.

Севидов умер 11 февраля в Испании, во время командировки в Марбелью, где на сборе находился «Локомотив».

— Сегодня у Юры и Саши были игры (внуки Юрия Севидова занимаются в ФШМ и школе «Мегасфера — Прим. ред.). Так что дедушку вспомнили на футбольном поле. А на могиле у него побываем в воскресенье, — сказала корреспонденту «Советского спорта» жена Юрия Севидова Галина Михайловна.

Юрий Севидов — чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака». Известен как футбольный эксперт — выступал на ТВ, радио, был постоянным автором «Советского спорта».
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