Малафеев выразил желание провести прощальный матч на стадионе «Крестовский»

Об этом 37-летний вратарь сообщил зрителям первого тестового мероприятия, которое проходит на новой арене в эти минуты.



«Пусть моя карьера завершилась, но я очень рад быть первым зенитовцем, оказавшимся здесь. Этот стадион не похож на другие. Очень рад находиться здесь. Надеюсь, он принесёт удачу. Сегодня мы не можем опробовать футбольное поле, но, надеюсь, мы сыграем на этом стадионе прощальный матч экс-футболистов «Зенита», — цитирует Малафеева «Росбалт».



Во время мероприятия зрители опробовали акустику стадиона, устроив перекличку между районами Петербурга. По просьбе ведущих участники действа дважды запустили «волну» по трибунам. Кроме того, была сделана масштабная фотография всех 10 тысяч зрителей.