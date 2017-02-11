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11 февраля 2017, 19:49 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Григорьев согласился на аренду в «Оренбург»

Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев продолжит карьеру в «Оренбурге».

Футболист будет выступать за «Оренбург» на правах аренды до конца сезона. Григорьев не поехал в Турцию, где «Ростов» готовится к игре Лиги Европы со «Спартой» и в ближайшее время присоединится у своей новой команде.

Напомним, что ранее «Советский спорт» писал о том, что футболист не хотел уходить из «Ростова», но тренерский штаб желто-синих предупредил Григорьева, что у него будет минимум игровой практики во второй части сезона.

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