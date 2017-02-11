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11 февраля 2017, 19:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: ЦСКА предложил 3 миллиона евро за защитника «Коринтианса»

ЦСКА хочет заполучить защитника «Коринтианса» Роберту Мойзеса, утверждает Goal.

ЦСКА хочет заполучить защитника Коринтианс Роберту <span class=error>Мойзеса</span>. Увеличить
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Московский клуб сделал предложение в размере 3 миллионов евро по 21-летнему бразильцу. Отмечается, что в январе предложение в 2,5 миллиона евро было отклонено. Нынешний контракт Мойзеса с «Коринтианс» рассчитан до декабря этого года.

В прошлом сезоне в Бразилии Мойзес на правах аренды сыграл в 17 матчах за клуб второго дивизиона «Баия», забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.

Напомним, трансферное окно в России закрывается 24 февраля.

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