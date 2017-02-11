СМИ: ЦСКА предложил 3 миллиона евро за защитника «Коринтианса»
ЦСКА хочет заполучить защитника «Коринтианса» Роберту Мойзеса, утверждает Goal.
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Московский клуб сделал предложение в размере 3 миллионов евро по 21-летнему бразильцу. Отмечается, что в январе предложение в 2,5 миллиона евро было отклонено. Нынешний контракт Мойзеса с «Коринтианс» рассчитан до декабря этого года.
В прошлом сезоне в Бразилии Мойзес на правах аренды сыграл в 17 матчах за клуб второго дивизиона «Баия», забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.
Напомним, трансферное окно в России закрывается 24 февраля.
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