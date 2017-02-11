Что проверял Каррера?

1. УРОВЕНЬ СОПЕРНИКА — АУТСАЙДЕР РФПЛ

Спарринги такого рода нужны вовсе не для того, чтобы убедиться в силе и возможностях команды или выявить недостатки и ошибки в работе. «Осиек» не может быть лакмусом — слишком уж невысок его уровень, сопоставимый в лучшем случае, и то за счет отчаянной натяжки, с аутсайдерами РФПЛ. Три показателя от InStat, исчерпывающе описывающих игру для тех, кто ее не видел: «Спартак» выполнил 393 созидательных и обостряющих паса, в то время как «Осиек» — 375 передач вообще, включая и поперечные между защитниками (у спартаковцев это еще +182 к указанному), а скорость атакующих действий у хорватов — 14,3, что неприлично даже для середняков ФНЛ. Итог матча тоже показателен — ничья с минимумом голевых моментов, что говорит о невысоком, и это вполне естественно в зимнюю пору, игровом тонусе «Спартака». Короче говоря, эта встреча была нужна, чтобы вспомнить, что такое мяч, и опробовать некоторых игроков на непривычных позициях в щадящем режиме.

2. ШПИОНАЖ СЕМИНА ВПУСТУЮ

Звездные пришельцы красно-белых на поле не появились — скорей всего, Массимо Каррера планирует предоставить им полноценную игровую практику в понедельник против «Рубина». Во время матча на трибуне находился Юрий Семин, в вот Самедов, сменивший «Локо» на «Спартак», на поле так и не вышел, убив одну из немногих интриг этого вечера. «Шпионская» вылазка, объективно говоря, вряд ли обогатила Палыча новыми разведданными.

3. ПОЗИЦИЯ ЛЕВОГО ЗАЩИТНИКА ЗАСТРАХОВАНА

Левым защитником в первом тайме выступил новобранец Джикия и сыграл очень недурно. Подачами в стиле Комбарова он, разумеется, похвастать не мог, но фланг прикрыл крепко и в атаку подключался со знанием дела, словно давным-давно освоил навык сновать по желобку. Теперь эту позицию можно считать застрахованной: в случае чего сыграть на ней может и Мельгарехо, чем он и занимался после перерыва, причем точно так же — не феерил, но и картины не портил.

4. ОПОРНИК ЛЕОНТЬЕВ ПОНРАВИЛСЯ

Приятное впечатление произвел опорный хавбек Леонтьев, широкой публике не знакомый. Молодой человек из «Спартака-2» выиграл, по InStat, три четверти единоборств (11 из 15-ти), чаще и удачливее всех в матче отбирал мяч (6 из 8, 75%), совершил больше всех подборов (10) и почти не ошибался в передачах, которых тоже сделал больше всех (81, из них 51 конструктивная, 93% точности). Игру он, конечно, не обострял, сообразуясь с вероятным требованием Карреры сыграть понадежнее, построже, но был активен, вездесущ, выполнял много черновой работы, и отнюдь не случайно, что через центр «Осиек» не провел практически ни одной атаки — там все было перекрыто. Интересно посмотреть на этого паренька во встрече с более сильным оппонентом.

5. ДЖАНО-ДЖАН УВЕРЕН В СЕБЕ

Игру «Спартака» с мастерской невозмутимостью и ленцой вел Ананидзе. Заметно, что в нынешних условиях грузинский плеймейкер чувствует себя увереннее, чем когда-либо, и морально очень окреп. Он даже в единоборствах теперь силен: выиграл 54%. Именно заброс Джано привел к голу Промеса, и хотя между двумя этими действиями было еще касание защитника, от чьей головы мяч и отскочил к голландцу, в этом эпизоде все сложилось правильно, в строгом соответствии с поговоркой «хороший пас не пропадет».

6. БЕЗОСТАНОВОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ ЕЩЕНКО

На флангах во втором тайме действовали Зуев при поддержке отошедшего в оборону Мельгарехо (слева) и Ещенко сам по себе — Промес по обыкновению постоянно смещался в центр. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать нового о фланговой игре «Спартака» во втором тайме. Остальное — безостановочная активность и большей частью неточные подачи Ещенко, скромность Зуева, за 45 минут сделавшего 11 передач, порывистая горячность Мельгарехо и слабое ведение всеми троими единоборств — избитые банальности.

7. ОБОРОНА СТАНОВИТСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ

Интересно, что центральных защитников Каррера поменял не на свежих игроков, а сдвинул в эту зону действовавших на флангах Маурисиу и Джикию. Не исключено, что итальянец пробовал тактический вариант на случай перестановок по ходу матча с целью усилить атаку при экономии замен. Интересно отметить, что в четырех из шести спарринговых таймов на нынешней предсезонке центр обороны «Спартака» составляли именно эти двое. С учетом выхода Джикии на левый край можно подытожить, что защитная линия лидера премьер-лиги постепенно становится универсальной.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Селихова за пропущенный гол от Лепы вполне можно и даже нужно чехвостить, чтобы в следующий раз неповадно было проявлять такую халатность при охране ворот. Голкипер недооценил сложность, а вернее даже, хитрость удара «с наклевом» и вместе с тем был слишком самоуверенным и небрежным. В наказание глотнул пенку, лишившую команду выигрыша, а от тренера вратарей заслужил, пожалуй, и леща. А теперь, воздав новобранцу должное, можно порадоваться, что оплошал он на сборах, а не в официальной встрече, когда цена такой ошибки будет неисчлима. Сейчас такие голы ему наука, пусть учится быть предельно внимательным каждую секунду. «Спартак» обязывает.