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11 февраля 2017, 18:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» проиграл белградскому «Партизану» в контрольном матче

«Урал» проиграл сербскому «Партизану» в контрольном матче на зимнем сборе на Кипре.

Встреча завершилась со счетом 0:2.

«Урал» (стартовый состав): Заболотный, Кулаков, Динга, Новиков, Данцев, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Ильин, Лунгу, Павлюченко.

После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Сербии «Партизан», набравший 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Црвены Звезды» на 6 баллов.

Контрольный матч
«Урал» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 0:2 (0:0).

Урал
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