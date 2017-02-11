«Урал» проиграл белградскому «Партизану» в контрольном матче
«Урал» проиграл сербскому «Партизану» в контрольном матче на зимнем сборе на Кипре.
Встреча завершилась со счетом 0:2.
«Урал» (стартовый состав): Заболотный, Кулаков, Динга, Новиков, Данцев, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Ильин, Лунгу, Павлюченко.
После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Сербии «Партизан», набравший 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Црвены Звезды» на 6 баллов.
Контрольный матч
«Урал» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 0:2 (0:0).
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