«Урал» проиграл белградскому «Партизану» в контрольном матче

Встреча завершилась со счетом 0:2.



«Урал» (стартовый состав): Заболотный, Кулаков, Динга, Новиков, Данцев, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Ильин, Лунгу, Павлюченко.



После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Сербии «Партизан», набравший 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Црвены Звезды» на 6 баллов.



Контрольный матч

«Урал» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 0:2 (0:0).