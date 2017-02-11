Митрофанов не исключил, что имя стадиона «Зенита» будет выставлено на продажу

При положительном исходе сине-бело-голубые возьмут в свое ведение, в том числе, вопрос с наименованием арены.



«Вопрос о передаче стадиона в управление «Зенита» сейчас решается. Если решение будет положительным, то и вопрос с именем арены перейдет в ведение клуба. Не исключена возможность, что имя, а точнее бренд площадки будет выставлен на продажу. Есть интересанты, это преимущественно российские компании. Более подробно говорить об этом не хочу, это преждевременно до решения о передаче стадиона «Зениту», — цитирует Митрофанова «Фонтанка».