Паулу Барбоза: Измайлов — человек в футляре
Агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» отметил, что Марат Измайлов в 2010 году почти вренулся в «Локомотив» из «Спортинга».
Клубы уже договорились о трансфере, игрок прошел медосмотр, но затем резко изменил свое мнение и остался в Португалии.
— Сколько раз к возвращению в «Локомотив» был близок Измайлов?
— Самый реальный вариант возник зимой 2010-го. Подробности этой истории не афишировались. Наумов был президентом «Локомотива», Семин — тренером. Измайлов еще играл за «Спортинг». Клубы уже обо всем договорились, Марат тайно прошел медосмотр в Риме. И вдруг огорошил: «Извини, Паулу, я не поеду».
— Почему?
— Нужно знать Марата. Удивительно совестливого, порядочного человека. До этого он перенес операцию, восстановился. Но одно дело играть на хороших полях в Португалии, совсем другое — месить по весне грязь в России. А «Локомотив» покупал Измайлова за серьезные деньги, на него с первых же матчей рассчитывали как на лидера. Он опасался, что не оправдает надежд, и решил остаться в «Спортинге».
— С каким чеховским персонажем вы бы сравнили Марата?
— Человек в футляре. Понимаете, о чем я?
— Еще бы. К тому же опыт общения с Измайловым у нас был.
— А мне кажется, в России многие его не понимают. У Марата особенный менталитет. Поверьте, о личной выгоде он тогда вообще не думал. Марат так любит и уважает Палыча, что больше всего боялся его подвести. Я никогда не встречал игрока, у которого было бы настолько развито это чувство. Он сам набрал Семину, объяснил ситуацию.
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