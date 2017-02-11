Клубы уже договорились о трансфере, игрок прошел медосмотр, но затем резко изменил свое мнение и остался в Португалии.

— Сколько раз к возвращению в «Локомотив» был близок Измайлов?

— Самый реальный вариант возник зимой 2010-го. Подробности этой истории не афишировались. Наумов был президентом «Локомотива», Семин — тренером. Измайлов еще играл за «Спортинг». Клубы уже обо всем договорились, Марат тайно прошел медосмотр в Риме. И вдруг огорошил: «Извини, Паулу, я не поеду».

— Почему?

— Нужно знать Марата. Удивительно совестливого, порядочного человека. До этого он перенес операцию, восстановился. Но одно дело играть на хороших полях в Португалии, совсем другое — месить по весне грязь в России. А «Локомотив» покупал Измайлова за серьезные деньги, на него с первых же матчей рассчитывали как на лидера. Он опасался, что не оправдает надежд, и решил остаться в «Спортинге».

— С каким чеховским персонажем вы бы сравнили Марата?

— Человек в футляре. Понимаете, о чем я?

— Еще бы. К тому же опыт общения с Измайловым у нас был.

— А мне кажется, в России многие его не понимают. У Марата особенный менталитет. Поверьте, о личной выгоде он тогда вообще не думал. Марат так любит и уважает Палыча, что больше всего боялся его подвести. Я никогда не встречал игрока, у которого было бы настолько развито это чувство. Он сам набрал Семину, объяснил ситуацию.