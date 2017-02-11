Вице-президент «Урала»: Главное — не вылететь. Тарханову доверяю
В гости редакции «Советского спорта» заглянул
вице-президент «Урала» Александр Левин. Приятно, что его первые «пробы пера» когда-то состоялись именно в нашей газете.
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Видимо, что-то случилось...
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— Первая моя спортивная заметка появилась в «Советском спорте» в 68−69 году. Собкором «Советского спорта» в Свердловской области был Михаил Озерный. Мы все у него учились. Он мне поручил написать про финал «Кожаного мяча» в Свердловске. Нужно было написать репортаж. Из ста строк в газете вышло в лучшем случае строк 15. Но зато была фамилия — А. Левин.
— Растиражировали вас на всю страну.
— «Советский спорт» тогда купить было невозможно — либо очень рано утром, либо вообще никак. По подписке даже было сложно его получить. У нас в Свердловске была такая афиша — на стенде вывешивалась газета под стеклом. У стенда с «Советским спортом» собирались все болельщики футбола, хоккея, футболисты даже приходили. Только там можно было почитать.
— Тот номер вы, наверное, хранили?
— У меня он даже
— Как вы попали в журналистику?
— У меня журналистика с детства — отец был военным журналистом. Позже он был ответственным секретарем нашей газеты уральского военного округа. Он меня часто брал на работу — я видел, как он ставит полосу, верстает, вычитывает.
— Расскажите нам про «Урал»? Что весной будет? К чему нам готовиться?
— Я по спортивной части не совсем в курсе, но Тарханову доверяю. Я с ним недавно общался. Он говорит, что с командой, которая сейчас собирается (там несколько человек пришли), можно
— Тарханов специалист по этим вопросам.
— Да, нас он один раз уже спасал.
— Если смотреть на состав «Урала», выделяется один человек, Роман Павлюченко, какой он в быту, в жизни — в Екатеринбурге.
— Я не часто с ним пересекаюсь. Несколько раз общались. Никакой звездности у него, как у этих «великих» футболистов. Я это не заметил. Он очень корректный. У него был один инцидент на дороге. Они там с
— По клубам не бегает?
— Нет.
— По строящемуся стадиону вы можете нам
— Вы же знаете его историю? Он был великолепно отреставрирован, готов принимать матчи. Но, когда его начинали реставрировать, никто же не мог подумать, что Екатеринбург выберут городом, принимающим чемпионат мира по футболу. Я в администрации губернатора работал еще в те времена, когда Свердловск был полностью закрытым городом. Ни одного иностранца. Стадион начали реставрировать, когда он уже разваливался. Он же был построен в 50-х годах прошлого века, еще пленные немцы строили. В коре в городе появилось американское консульство, а за ним — консульства всех стран «Большой семерки». За США все потянулись.
— Теперь его полностью снесли.
— Когда ФИФА сказала, что надо делать стадион на 44 тысячи, пришли к выводу, что лучше все сломать и строить заново. Слышал, что было
— Как обстоят дела со всем остальным? Отели, вокзалы…
— Мы готовы к чемпионату мира полностью. У нас проходили многочисленные международные события: аэропорт, гостиницы любые от 5 до 2 звезд. Не хватало только стадиона со всей сопутствующей инфраструктуру. Мы реконструируем главный проспект — продлеваем его. Вокруг стадиона будет красивая инфраструктура — он будет напоминать алмаз в кольце. Конечно, 35 тысяч — это слишком много для «Урала». Будем надеяться, что рано или поздно заиграют — все же мечтают о еврокубках.
— Какой спорт в Екатеринбурге идет под номером один?
— Пока у нас на первом месте футбол. Просто по количеству зрителей можно посмотреть. Надо понимать еще, что мы играем на «Уралмаше». Там и некомфортно, тужа не каждый поедет — очень сложно добираться. Но я вспоминаю свое детство — билет невозможно было достать. Улица, которая вела к стадиону, была вся в людях, не протолкнуться — транспорт не мог идти, троллейбусы останавливались.
— Это, наверное, те времена, когда люди шли к стадиону, чтобы просто постоять рядом, послушать, как идет игра.
— Да, тогда билет невозможно достать было. Помню, когда мы перелазили через забор — мимо милиции, только они отвернутся. А там уже — где сядешь. Главное — туда забежать. Занимали все, скамейки, пролеты, парапеты, около переворачивающегося табло садились — битком было. Говорят традиций нет — есть традиции, глубочайшие традиции.
— Ближайший матч с «Краснодаром» — на Кубок.
— Да, нам 28 февраля играть. Мутко показали стадион — весь в снегу. У нас есть манеж, который построен специально для того, чтобы играть в холодную погоду. Мы там уже играли на чемпионат России. Но соперник приезжает и говорит, что не хочет в нем играть, хочет — на воздухе. Но Мутко сказал, что он сертифицирован, что надо играть на нем. Там вместимость 4000 человек — хоть бы столько пришло на игру. Но «Краснодар» не хочет, нет, будем играть на стадионе. Там сейчас мучаются агрономы, пытаются
— И болельщиков наверное немного будет?
— Болельщики страдают. Как прийти на стадион? Это валенки, шарф, шапку, тулуп надевать надо. Ну да, мы организуем чай, кашу, но дело же не в этом. Это же от мороза не спасет. Комфорта нет. Мы же бываем в Европе, видим, какой это праздник. И перед футболом с пивом, сосисками, рульками с семьей посидеть. И ведь не бегают пьяными.
— С чемпионатом наверное
— И то не меняются. Недавно мы с «Ростовом» играли в декабре. Хотели дома летом играть. Нет. Курбан Бердыев говорит: «Нет и все. Приедем к вам зимой, а вы к нам летом — в жару». В советское время помню первый матч на центральном стадионе играл 2 мая — в праздничные дни. Было уже более или менее тепло. У нас зима
— Как в команде отнеслись к атаке по договорным матчам, букмекерам?
— Ребят это нервирует, конечно. Им это неприятно все. Чувствую это. Пытаются не обращать внимание. Но, когда играют на сборе с
— Вопросы у букмекеров есть не только к командам?
— «Астра» — «Урал». Товарищеский матч. Играют непонятно где.
— Сейчас идет падение посещаемости даже по сравнению с тем, что было в России, не говоря уже о Советском Союзе. С чем это связываете? Условия на стадионе? Качество игры? Доступные трансляции?
— Все, что вы назвали, конечно, влияет на посещаемость. Но есть еще один момент. Сейчас это слово заездили — патриотизм. Раньше
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