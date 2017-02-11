Константин Генич: Пока это не тот «Спартак», который хочется видеть в чемпионате
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич комментировавший матч «Спартака» и «Осиека» (1:1) с Юрием Розановым, сделал прямое включение и для «Советского спорта».
* Сборы
* «Спартак» пока тяжеловато думает, двигается, принимает решения, которые игрокам этого класса в хорошем состоянии даются легко. Пока «Спартак» под нагрузкой — это не та команда, которую хотелось бы видеть в матчах чемпионата. Станислав Черчесов в программе «Все на Матч!» говорил, что, например, «Краснодар», который он видел 2,5 недели назад, и в четверг в Испании — две разные истории. Пусть и играли краснодарцы против слабого соперника. Если именно об игре команды говорить, она легче двигается, появилась резкость….
* В «Спартаке» отметил бы забившего гол Промеса, для которого это первая игра на сборах. Он играл с большим желанием, но Промесу пока не хватает легкости. Хотя
Эксперименты Карреры. Михаил Борзыкин о том, что показал «Спартак» в контрольном матче.
* Отмечаю Джикию, оставившего приятное впечатление и слева в обороне, и в центре особенно. Что касается пары Боккетти — Кутепов, их не слишком напрягали в первом тайме. Леонтьев старался не напортачить в центре поля. Больше подыгрывал, чем играл. Но при этом не скажешь, что выпадал. Не очень хорошее впечатление оставил Мельгарехо, несмотря на то, что его пробовали в этом матче на трех позициях.
* Можно отметить по
* Общекомандное движение «Спартака» — как на качелях. Когда правильно двигались и быстрее играли, особенно после выхода Фернандо, было видно, насколько «Спартак» класснее соперника. Когда подстраивались под темпа хорватов, сразу класс нивелировался. Но для первой игры на втором сборе — нормально. Оценка «Спартаку» — «удовлетворительно».