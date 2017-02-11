«Зенит» в логове «красных дьяволов»

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ВМЕСТЕ С ХОККЕИСТАМИ

Из Петербурга в Брюссель вылетели не все игроки «Зенита». Поскольку после испанского сбора футболисты получили два выходных, Мирча Луческу дал добро, чтобы команда собралась уже в Бельгии. Чем воспользовались, например, Ломбертс, Жулиану, Хави Гарсия, Нету. А вот Эрнани, Маурисиу, Данни летели вместе с Дзюбой, Шатовым, Смольниковым из Северной столицы. Пока они ждали объявления на посадку, все время звучали шутки, что зенитовцы полетят вместе со сборной России по хоккею. Поводом послужило появление в зале отлета ее главного тренера Олега Знарка с помощниками: после вынесенного в Петербург матча третьего этапа Евротура с финнами хоккеисты на следующий день примерно в то же время, что и «Зенит», отправлялись в Стокгольм. К слову, самолеты стояли на летном поле рядом. И все же футболисты взлетели чуть раньше.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQUnblRli2S/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Петербург ✈️ Брюссель // St. Petersburg ✈️ Bruxelles #ГазпромТренировочныеСборы #GazpromTrainingCamp</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by zenit_spb (@zenit_spb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-10T07:07:55+00:00">Feb 9, 2017 at 11:07pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НАРИСОВАННЫЙ ВИТСЕЛЬ И ЖИВОЙ ЛОМБЕРТС

2 часа 30 минут спустя зенитовский борт приземлился в Брюсселе, где погода оказалась почти такой же, как в городе на Неве: минус 2 — 3 градуса.

Когда же спустя еще полчаса петербуржцы начали заселяться в отель, одним из первых там их встретил Аксель Витсель в полный рост. Правда, не настоящий, а изображенный вместе с Де Брейне на панно в форме сборной Бельгии. Дело в том, что к встрече с «Андерлехтом» россияне в течение пяти дней будут готовиться на базе «красных дьяволов».

Неудивительно, что когда в холл вошел живой Ломбертс, то его встретили как родного и самого дорогого гостя. Игрока сборной Бельгии норовили проводить чуть ли не до номера, однако он и так прекрасно ориентируется на знакомой базе.

Разместившись, вся команда собралась на обед, а в 17.00 по местному времени началась тренировка.

ГОЛ ЭРНАНИ НА СНЕГУ

На нее игроки «Зенита» выходили под легкий снежок. При этом Ломбертс по-прежнему оставался в центре внимания сотрудников базы. Они даже попросили разрешения поснимать во время занятия исключительно защитника — в форме «Зенита» его здесь видели впервые.

После серии упражнений тренеры устроили для футболистов турнир. Такие уже проводились и в Дубае, и в Испании: три команды играют по кругу, каждый микроматч идет до гола. Так вот то ли морозец так повлиял на зенитовцев, то ли начало заключительного этапа подготовки к весенней части сезона, однако бельгийский турнир получился самым результативным — 6−5−2 в пользу «красных», за которых выступали Данни, Джорджевич, Эрнани, Юсупов, Могилевец. Один из голов забил Эрнани — скорее всего, свой первый в карьере на снегу. Может, именно поэтому бразилец радовался, как ребенок.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQVna58FEwx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Первая тренировка в Бельгии // First training in Belgium #ГазпромТренировочныеСборы #GazpromTrainingCamp</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by zenit_spb (@zenit_spb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-10T16:27:04+00:00">Feb 10, 2017 at 8:27am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Михаил КЕРЖАКОВ ОТДАН В АРЕНДУ «ОРЕНБУРГУ»…

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков перешел в «Оренбург», информирует пресс-служба питерцев. 30-летний голкипер будет выступать в новой команде на правах аренды до июня этого года. В этом сезоне Кержаков провел за сине-бело-голубых 8 официальных матчей и пропустил 7 голов.

…Александр КЕРЖАКОВ НЕ ПОЛЕТЕЛ В БЕЛЬГИЮ

На сбор «Зенита» не полетел нападающий Александр Кержаков. Напомним, что форвард пропустил и предыдущий этап подготовки из-за проблем со спиной. Также остался в Петербурге и защитник Иван Новосельцев.