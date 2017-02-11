«Зенит» в логове «красных дьяволов»
В пятницу
сине-бело-голубые прибыли в Бельгию, где будут готовиться к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 16 февраля в Брюсселе.
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ВМЕСТЕ С ХОККЕИСТАМИ
Из Петербурга в Брюссель вылетели не все игроки «Зенита». Поскольку после испанского сбора футболисты получили два выходных, Мирча Луческу дал добро, чтобы команда собралась уже в Бельгии. Чем воспользовались, например, Ломбертс, Жулиану, Хави Гарсия, Нету. А вот Эрнани, Маурисиу, Данни летели вместе с Дзюбой, Шатовым, Смольниковым из Северной столицы. Пока они ждали объявления на посадку, все время звучали шутки, что зенитовцы полетят вместе со сборной России по хоккею. Поводом послужило появление в зале отлета ее главного тренера Олега Знарка с помощниками: после вынесенного в Петербург матча третьего этапа Евротура с финнами хоккеисты на следующий день примерно в то же время, что и «Зенит», отправлялись в Стокгольм. К слову, самолеты стояли на летном поле рядом. И все же футболисты взлетели чуть раньше.
НАРИСОВАННЫЙ ВИТСЕЛЬ И ЖИВОЙ ЛОМБЕРТС
2 часа 30 минут спустя зенитовский борт приземлился в Брюсселе, где погода оказалась почти такой же, как в городе на Неве: минус 2 — 3 градуса.
Когда же спустя еще полчаса петербуржцы начали заселяться в отель, одним из первых там их встретил Аксель Витсель в полный рост. Правда, не настоящий, а изображенный вместе с Де Брейне на панно в форме сборной Бельгии. Дело в том, что к встрече с «Андерлехтом» россияне в течение пяти дней будут готовиться на базе «красных дьяволов».
Неудивительно, что когда в холл вошел живой Ломбертс, то его встретили как родного и самого дорогого гостя. Игрока сборной Бельгии норовили проводить чуть ли не до номера, однако он и так прекрасно ориентируется на знакомой базе.
Разместившись, вся команда собралась на обед, а в 17.00 по местному времени началась тренировка.
ГОЛ ЭРНАНИ НА СНЕГУ
На нее игроки «Зенита» выходили под легкий снежок. При этом Ломбертс
После серии упражнений тренеры устроили для футболистов турнир. Такие уже проводились и в Дубае, и в Испании: три команды играют по кругу, каждый микроматч идет до гола. Так вот то ли морозец так повлиял на зенитовцев, то ли начало заключительного этапа подготовки к весенней части сезона, однако бельгийский турнир получился самым результативным — 6−5−2 в пользу «красных», за которых выступали Данни, Джорджевич, Эрнани, Юсупов, Могилевец. Один из голов забил Эрнани — скорее всего, свой первый в карьере на снегу. Может, именно поэтому бразилец радовался, как ребенок.
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