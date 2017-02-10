ЦСКА вышел в лидеры в борьбе за нигерийца Оникуру

Оникуру привлёк внимание ряда ведущих бельгийских клубов и «Селтика», но у «армейцев» есть преимущество по сравнению с конкурентами, поскольку зимнее трансферное окно в России будет открыто до 24 февраля, тогда как в Бельгии и Шотландии оно уже закрылось. При этом Анри готов к уходу из команды, занимающей предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Москвичи постараются этим воспользоваться.



В текущем сезоне Лиги Жюпиле 19-летний нигериец провёл 23 матча, отметившись 10 голами.