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10 февраля 2017, 23:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА вышел в лидеры в борьбе за нигерийца Оникуру

ЦСКА по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Эйпена» Анри Оникуру и рассчитывает приобрести талантливого игрока в феврале, утверждает Het Laatste Nieuws.

Оникуру привлёк внимание ряда ведущих бельгийских клубов и «Селтика», но у «армейцев» есть преимущество по сравнению с конкурентами, поскольку зимнее трансферное окно в России будет открыто до 24 февраля, тогда как в Бельгии и Шотландии оно уже закрылось. При этом Анри готов к уходу из команды, занимающей предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Москвичи постараются этим воспользоваться.

В текущем сезоне Лиги Жюпиле 19-летний нигериец провёл 23 матча, отметившись 10 голами.

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