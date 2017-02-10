Эксперименты Карреры и ошибка Селихова. «Спартак» упустил победу над «Осиеком»
Команда Массимо Карреры сыграла вничью с «Осиеком» без участия Комбарова, Попова, Самедова, Зобнина и Луиза Адриану, а Селихов, заменивший в воротах Реброва, допустил первый грубый ляп в
красно-белой футболке.
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Видимо, что-то случилось...
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СПАРТАК — ОСИЕК- 1:1 (0:0)
Голы: Промес, 49 (1:0). Лепа, 88 (1:1).
«Спартак»: Селихов, Маурисиу (Хомуха, 80), Кутепов (Ещенко, 46), Боккетти (Фернанду, 46), Джикия, Мельгарехо, Ананидзе, Глушаков (Зуев, 46), Леонтьев, Промес, Зе Луиш (Давыдов, 80).
«Осиек»: Микулич, Пушич, Лулич, Барач, Баришич, Бобан (Гргич, 80), Лесьяк, Шкорич (Петровик, 72), Миоч, Лепа, Эюпи (Перошевич, 80).
Предупреждения: Джикия, 37. Шкорич, 42.
10 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсион. Стадион Municipal La Linea.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕ ЛУИША, БОККЕТТИ И ПРОМЕСА
В живописном местечке под названием
Пока же тяжесть в ногах чувствовалась буквально в каждом движении, мешала демонстрировать стартовую резкость, уходить на коротком рывке от соперников, вовремя отклеиваться и вбегать в свободные зоны. Поэтому и с моментами в игре с «Осиеком» было совсем негусто. Тем более, соперник
Впрочем, Каррера едва ли ставил перед командой задачу непременно победить и порадовать болельщиков искрометным футболом. Беглого взгляда на стартовый протокол хватило, чтобы понять: на матч итальянец, скорее, смотрел как на очередное занятие. Основной задачей виделось стремление подравнять игровой тонус и устранить разнобой в форме, вот и появились с первых минут Зе Луиш, Боккетти и Промес (ни одной минуты на троих в двух предыдущих встречах), Кутепов (только 45 минут с «Жилиной») и Глушаков (90 минут против «Копенгагена»). А вместе с ними — честолюбивый дублер Леонтьев, присоединившийся к команде на втором сборе.
МЕДЛЕННО, НО НАПОРИСТО
Состав можно было назвать смешанным или экспериментальным, но правильнее его считать именно тренировочным. Наигрывать основу Каррера начнет позже — либо в самом конце этого сбора, либо уже на третьем этапе подготовки. А сейчас Реброву не нашлось места даже в заявке, в запасе остались два звездных новичка — Луиз Адриану и Самедов. Третий, Джикия, на поле вышел, но занял позицию на левом крае обороны, вытеснив временно Комбарова. Маурисиу попросили прикрыть правую бровку. Вот и получилось, что у «Спартака»,
Тем не менее, в игре
ФЛАНГОВОРОТ
Судя по всему, Каррера пока не определился, кто и на каком фланге в атаке станет выходить в ближайшем будущем. Промес начал встречу против хорватов слева, Мельгарехо — справа, а ровно в середине тайма они, словно по команде, поменялись местами. Та же картина, только уже с участием Зуева, повторилась после перерыва. И очевидно, что эти опыты итальянец ставит, держа в голове возможную позицию Самедова.
СЕЛИХОВ СПАС — СЕЛИХОВ ОШИБСЯ
После перерыва игры Карреры с составом продолжились: Джикия и Маурисиу сдвинулись с флангов и составили пару в центре обороны. На поле появились Ещенко, Фернанду и Зуев, а место левого защитника занял — внимание! — Мельгарехо. Оборонительный опыт у парагвайца прежде был — и в «Бенфике», и в «Кубани», но слишком уж давно это случалось. И сейчас тренерский штаб «Спартака» решил
С выходом Фернанду у «Спартака» чуть быстрее задвигался мяч — и сразу стали проклевываться интересные атаки. Однако единственный гол российская команда забила не после утонченного действия. Забитый мяч стал следствием ошибки хорватов — Леонтьев выполнил неточный
Однако всплеск
Впрочем, выше мы договорились называть эту игру тренировкой — и пропустить в ней глупый гол не так страшно. Лишь бы все это не отразилось на уверенности молодого голкипера в собственных силах в дальнейшем.