Эксперименты Карреры и ошибка Селихова. «Спартак» упустил победу над «Осиеком»

СПАРТАК — ОСИЕК- 1:1 (0:0)

Голы: Промес, 49 (1:0). Лепа, 88 (1:1).

«Спартак»: Селихов, Маурисиу (Хомуха, 80), Кутепов (Ещенко, 46), Боккетти (Фернанду, 46), Джикия, Мельгарехо, Ананидзе, Глушаков (Зуев, 46), Леонтьев, Промес, Зе Луиш (Давыдов, 80).

«Осиек»: Микулич, Пушич, Лулич, Барач, Баришич, Бобан (Гргич, 80), Лесьяк, Шкорич (Петровик, 72), Миоч, Лепа, Эюпи (Перошевич, 80).

Предупреждения: Джикия, 37. Шкорич, 42.

10 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсион. Стадион Municipal La Linea.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕ ЛУИША, БОККЕТТИ И ПРОМЕСА

В живописном местечке под названием Ла-Линеа, что прямо на границе Испании с Гибралтаром, красно-белые проводили первый контрольный матч на втором сборе, а если в качестве точки отсчета брать начало зимней предсезонки, стал он третьим. В предыдущие дни на Пиренеях Массимо Каррера был безжалостен к футболистам, одаривая их непростыми тренировками в двухразовом режиме и дойдя до пика нагрузок, но совсем скоро игрокам, похоже, будет уже легче.

Пока же тяжесть в ногах чувствовалась буквально в каждом движении, мешала демонстрировать стартовую резкость, уходить на коротком рывке от соперников, вовремя отклеиваться и вбегать в свободные зоны. Поэтому и с моментами в игре с «Осиеком» было совсем негусто. Тем более, соперник красно-белых возобновляет сезон уже через неделю — и он, очевидно, должен находиться в лучших кондициях.

Впрочем, Каррера едва ли ставил перед командой задачу непременно победить и порадовать болельщиков искрометным футболом. Беглого взгляда на стартовый протокол хватило, чтобы понять: на матч итальянец, скорее, смотрел как на очередное занятие. Основной задачей виделось стремление подравнять игровой тонус и устранить разнобой в форме, вот и появились с первых минут Зе Луиш, Боккетти и Промес (ни одной минуты на троих в двух предыдущих встречах), Кутепов (только 45 минут с «Жилиной») и Глушаков (90 минут против «Копенгагена»). А вместе с ними — честолюбивый дублер Леонтьев, присоединившийся к команде на втором сборе.

МЕДЛЕННО, НО НАПОРИСТО

Состав можно было назвать смешанным или экспериментальным, но правильнее его считать именно тренировочным. Наигрывать основу Каррера начнет позже — либо в самом конце этого сбора, либо уже на третьем этапе подготовки. А сейчас Реброву не нашлось места даже в заявке, в запасе остались два звездных новичка — Луиз Адриану и Самедов. Третий, Джикия, на поле вышел, но занял позицию на левом крае обороны, вытеснив временно Комбарова. Маурисиу попросили прикрыть правую бровку. Вот и получилось, что у «Спартака», во-первых, не оказалось привычных быстрых флангов, а, во-вторых, отсутствовал главный конструктор центральной зоны Фернанду.

Тем не менее, в игре красно-белых в первом тайме понравилась компактность. Команда почти сразу забрала себе мяч, перекатывала его по полю пусть и медленно, зато напористо, пытаясь создавать давление. Никаких проблем не возникало в обороне, а в движении, хоть и не прослеживалось легкости, однако и хорваты, несмотря на преимущество в тренировочных днях, смотрелись ничем не лучше.

ФЛАНГОВОРОТ

Судя по всему, Каррера пока не определился, кто и на каком фланге в атаке станет выходить в ближайшем будущем. Промес начал встречу против хорватов слева, Мельгарехо — справа, а ровно в середине тайма они, словно по команде, поменялись местами. Та же картина, только уже с участием Зуева, повторилась после перерыва. И очевидно, что эти опыты итальянец ставит, держа в голове возможную позицию Самедова.

Голландцу-то, похоже, все равно: он против хорватов смотрелся неплохо на обеих бровках, как и при смещениях в центр. Именно Квинси мог открыть счет в начале матча, когда мощно приложился со штрафного — мяч сотряс перекладину. Этот момент стал первым и единственным до концовки тайма, чуть живее футбол стал проходить после 40-й минуты, но голов не было забито из-за нерасторопности Мельгарехо, загубившего парочку отличных возможностей — после передачи Зе Луиша и нацеленного прострела Джикии слева.

Новичок-защитник «Спартака», впервые оказавшись на бровке, смотрелся активно, мяч получал часто, в единоборствах проявил себя хорошо, даже срубить на желтую карточку соперника успел, однако говорить о готовности вытеснить из состава Комбарова вряд ли стоит — слишком разные у них скорости, как стартовые, так и дистанционные, и слишком разные атакующие навыки.

СЕЛИХОВ СПАС — СЕЛИХОВ ОШИБСЯ

После перерыва игры Карреры с составом продолжились: Джикия и Маурисиу сдвинулись с флангов и составили пару в центре обороны. На поле появились Ещенко, Фернанду и Зуев, а место левого защитника занял — внимание! — Мельгарехо. Оборонительный опыт у парагвайца прежде был — и в «Бенфике», и в «Кубани», но слишком уж давно это случалось. И сейчас тренерский штаб «Спартака» решил почему-то про него вспомнить (или узнать) — то ли держа в голове возможную пользу в дальнейшем, то ли просто не захотев нагружать игровыми минутами в этот раз Комбарова. Не сказать, что Мельгарехо справился с новой-старой ролью «на отлично» — один очень опасный удар «Осиек» из-под него нанес.

С выходом Фернанду у «Спартака» чуть быстрее задвигался мяч — и сразу стали проклевываться интересные атаки. Однако единственный гол российская команда забила не после утонченного действия. Забитый мяч стал следствием ошибки хорватов — Леонтьев выполнил неточный пас-закидушку, а защитник «Осиека» неаккуратно сбросил мяч на ногу Промеса. Голландец с удовольствием принял подарок: развернулся и первым же касанием пробил в дальний нижний угол.

Однако всплеск красно-белых как начался, так быстро и закончился. Постоянной карусели опасных моментов у чужих ворот не наблюдалось, а перестановки в обороне, которые произошли сразу после перерыва, только продолжились по ходу второго тайма, и на надежности они все-таки отразились (вышедший Хомуха заработал результативный штрафной для хорватов). В нескольких атаках хорватов Селихов здорово реагировал на удары, как в упор, так и дальние, а в концовке, напротив, допустил грубую ошибку, пропустив простой мяч под руками в ближний угол.

Впрочем, выше мы договорились называть эту игру тренировкой — и пропустить в ней глупый гол не так страшно. Лишь бы все это не отразилось на уверенности молодого голкипера в собственных силах в дальнейшем.