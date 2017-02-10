Хави Гарсия: В России очень сложный чемпионат
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия назвал имя тренера, под руководством которого ему нравилось играть больше всего, а также поведал, как состоялся переход в «Зенит».
— Для меня лучшим тренером является Жорже Жезуш. Есть тренеры, которые меняют игрока на другого, если ты сделал то, что им не нравится. Он же помогал игрокам стать лучше. Просто посмотрите, сколько игроков покинули «Бенфику», которую он тренировал, и перешли в команды мирового класса.
Я оказался в «Манчестер Сити», который приглашает лучших футболистов в мире. Это произошло внезапно, но я рад, ведь выиграл
Мы все хотим чувствовать, что нас ценят.
В «Зенит» Хави Гарсия перешёл в августе 2014 года из «Манчестер Сити».
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