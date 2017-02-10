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10 февраля 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Амкара» проиграли сборной Узбекистана в товарищеском матче

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» проиграли сборной Узбекистана в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Узбекистана.

«Матч прошел в хорошей, жесткой борьбе, — заявил старший тренер “Амкара” Андрей Каряка, которого цитирует официальный сайт клуба. — Нашей командой было создано немало голевых моментов, но в очередной раз подвела реализация. Первый тайм провели неплохо, однако забить не удалось. Януш Гол не реализовал пенальти, назначенный за снос Костюкова. Практически сразу после этого мы допустили потерю мяча у нашей штрафной, последовал удар в “девятку”, и мяч от перекладины влетел в ворота».

«Второй тайм мы начали не очень хорошо, но затем удалось выровнять игру. Создали у ворот соперника немало моментов: не реализовали выход один на один, Комолов бил практически по пустым воротам, но попал в защитника, были моменты у Салугина и Гола. Считаю, матч провели неплохо, но в финальной стадии атак нашим игрокам так и не удалось найти нужных действий для их завершения», — добавил Каряка.

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