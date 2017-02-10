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10 февраля 2017, 21:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» приобрёл болгарского полузащитника Александрова

«Легия» официально объявила об уходе полузащитника сборной Болгарии Михаила Александрова в тульский «Арсенал». Сделка будет завершена после того, как игрок пройдёт медицинское обследование в российском клубе.

Александров перешёл в «Легию» в феврале 2016 года из болгарского клуба «Лудогорец». В составе «Легии» он сыграл 30 матчей, забил 1 гол, сделал 2 голевых паса, получил 2 жёлтые и 1 красную карточку.

Александров принял участие в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас в составе сборной Болгарии в рамках квалификации ЧМ-2018. Он может сыграть как справа, так и слева.

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