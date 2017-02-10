Тульский «Арсенал» приобрёл болгарского полузащитника Александрова

Александров перешёл в «Легию» в феврале 2016 года из болгарского клуба «Лудогорец». В составе «Легии» он сыграл 30 матчей, забил 1 гол, сделал 2 голевых паса, получил 2 жёлтые и 1 красную карточку.



Александров принял участие в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас в составе сборной Болгарии в рамках квалификации ЧМ-2018. Он может сыграть как справа, так и слева.