Бранислав Иванович: Увидев предложение «Зенита», я долго не думал
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович остался доволен первыми впечатлениями от нового клуба. Серб присоединился к
сине-бело-голубым этой зимой, перейдя из «Челси».
— Могу сказать после первых дней: я очень доволен. Я и до этого знал, что «Зенит» — сильная и классная команда, — сказал Иванович в интервью клубной
— В Англии разгар сезона, в России перерыв. Вы оказались в необычной ситуации.
— У меня такое уже третий раз. Для меня это даже лучше, потому что я уже готов играть, готов работать. Стараюсь об этом не думать, сейчас нужно решать другие вопросы.
— Сейчас вас можно часто видеть в компании Жиркова. Можно ли сказать, что он помогает вам в адаптации, как вы ему в 2009 году, когда он пришел в «Челси»?
— Да, он мне очень много помогает. Мы подружились в Лондоне, я его хорошо знаю. Юра — мой друг, я благодарю его за помощь.
— Почему вы решили выбрать «Зенит» и вернуться после стольких лет в Россию?
— Когда я увидел предложение «Зенита», то долго не думал. Хотелось играть на высшем уровне, в команде, которая хочет всегда выигрывать, показывать силу в Европе. Через несколько дней я решился. Очень доволен, что я здесь. Хочу показать всем, что могу играть на высоком уровне еще несколько лет.
— Говорят, вы созванивались с Жирковым и спрашивали, когда будет готов стадион. Это правда?
— Я просто интересовался, знал, что стадион готовится к чемпионату мира, видел фотографии.
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