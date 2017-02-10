Бранислав Иванович: Увидев предложение «Зенита», я долго не думал

— Могу сказать после первых дней: я очень доволен. Я и до этого знал, что «Зенит» — сильная и классная команда, — сказал Иванович в интервью клубной пресс-службе. — Теперь это все увидел. Я должен много работать, привыкать к новой схеме, игрокам, тренеру. У каждого тренера разные программы, тренировки. Надеюсь, все получится.

— В Англии разгар сезона, в России перерыв. Вы оказались в необычной ситуации.

— У меня такое уже третий раз. Для меня это даже лучше, потому что я уже готов играть, готов работать. Стараюсь об этом не думать, сейчас нужно решать другие вопросы.

— Сейчас вас можно часто видеть в компании Жиркова. Можно ли сказать, что он помогает вам в адаптации, как вы ему в 2009 году, когда он пришел в «Челси»?

— Да, он мне очень много помогает. Мы подружились в Лондоне, я его хорошо знаю. Юра — мой друг, я благодарю его за помощь.

— Почему вы решили выбрать «Зенит» и вернуться после стольких лет в Россию?

— Когда я увидел предложение «Зенита», то долго не думал. Хотелось играть на высшем уровне, в команде, которая хочет всегда выигрывать, показывать силу в Европе. Через несколько дней я решился. Очень доволен, что я здесь. Хочу показать всем, что могу играть на высоком уровне еще несколько лет.

— Говорят, вы созванивались с Жирковым и спрашивали, когда будет готов стадион. Это правда?

— Я просто интересовался, знал, что стадион готовится к чемпионату мира, видел фотографии.