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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28735092/
10 февраля 2017, 20:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Эззатоллахи сменит «Ростов» на «Анжи»

По информации «СЭ», 20-летний полузащитник Саид Эззатоллахи, последним клубом которого был «Ростов», вторую часть сезона проведет в «Анжи». Подробности сделки пока неизвестны.

В нынешнем чемпионате России футболист сборной Ирана сыграл 10 матчей и забил один гол. В его активе также четыре встречи в квалификационном раунде Лиги чемпионов (1 забитый мяч) и два матча в групповом турнире ЛЧ. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Эззатоллахи не имеет контракта с «Ростовом», но хочет остаться в клубе.

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