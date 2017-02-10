Эззатоллахи сменит «Ростов» на «Анжи»
По информации «СЭ», 20-летний полузащитник Саид Эззатоллахи, последним клубом которого был «Ростов», вторую часть сезона проведет в «Анжи». Подробности сделки пока неизвестны.
В нынешнем чемпионате России футболист сборной Ирана сыграл 10 матчей и забил один гол. В его активе также четыре встречи в квалификационном раунде Лиги чемпионов (1 забитый мяч) и два матча в групповом турнире ЛЧ. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
Эззатоллахи не имеет контракта с «Ростовом», но хочет остаться в клубе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter