Эззатоллахи сменит «Ростов» на «Анжи»

В нынешнем чемпионате России футболист сборной Ирана сыграл 10 матчей и забил один гол. В его активе также четыре встречи в квалификационном раунде Лиги чемпионов (1 забитый мяч) и два матча в групповом турнире ЛЧ. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Эззатоллахи не имеет контракта с «Ростовом», но хочет остаться в клубе.