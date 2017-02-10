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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28734956/
10 февраля 2017, 19:20 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Валерий Петраков: Рассчитываем, что «Томи» удастся подписать каких-то новичков

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о текущей ситуации с выплатой долгов и потенциальных новичках.

— Финансовая ситуация проясняется/ Пообещали после 16 февраля погасить задолженности по зарплате, подвижки в этом вопросе есть. Не думаю, что сразу успеем расплатиться со всеми. Поэтому хорошо, если сможем начать заявлять игроков после 20-ых чисел. Рассчитываем, что каких-то новичков подписать удастся.

Томь
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