Валерий Петраков: Рассчитываем, что «Томи» удастся подписать каких-то новичков
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о текущей ситуации с выплатой долгов и потенциальных новичках.
— Финансовая ситуация проясняется/ Пообещали после 16 февраля погасить задолженности по зарплате, подвижки в этом вопросе есть. Не думаю, что сразу успеем расплатиться со всеми. Поэтому хорошо, если сможем начать заявлять игроков после 20-ых чисел. Рассчитываем, что
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