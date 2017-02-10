Валерий Петраков: Рассчитываем, что «Томи» удастся подписать каких-то новичков

— Финансовая ситуация проясняется/ Пообещали после 16 февраля погасить задолженности по зарплате, подвижки в этом вопросе есть. Не думаю, что сразу успеем расплатиться со всеми. Поэтому хорошо, если сможем начать заявлять игроков после 20-ых чисел. Рассчитываем, что каких-то новичков подписать удастся.