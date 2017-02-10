Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28734934/
10 февраля 2017, 19:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Уфа» объявила о переходе защитника Патрашко

Российский защитник Виктор Патрашко перешёл в «Уфу», информирует пресс-служба башкирского клуба. Подробности сделки не сообщаются.

«Привет, Уфа. Я очень рад оказаться в этой команде. Буду стараться, чтобы все вместе мы выигрывали новые трофеи и достигали новых вершин», — сказал новичок уфимцев.

Патрашко родился в Кишинёве в 1998 году. Провёл три года в академии московского «Спартака» им. Фёдора Черенкова, а затем перешёл в клуб чемпионата Молдавии «Академия УТМ».

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Эззатоллахи сменит «Ростов» на «Анжи»

По информации «СЭ», 20-летний полузащитник Саид Эззатоллахи, последним клубом которого был «Ростов», вторую часть сезона проведет в «Анжи». Подробности сделки пока неизвестны.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России