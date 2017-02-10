«Уфа» объявила о переходе защитника Патрашко

«Привет, Уфа. Я очень рад оказаться в этой команде. Буду стараться, чтобы все вместе мы выигрывали новые трофеи и достигали новых вершин», — сказал новичок уфимцев.

Патрашко родился в Кишинёве в 1998 году. Провёл три года в академии московского «Спартака» им. Фёдора Черенкова, а затем перешёл в клуб чемпионата Молдавии «Академия УТМ».