«Локомотив» на третьем сборе сыграет с клубами из Испании, Норвегии и Китая

Соперниками российской команды станут местный клуб из третьего дивизиона, две команды из Китая и клуб из Норвегии. Полностью расписание матчей «Локомотива» на третьем сборе выглядит следующим образом:

14 февраля — «Реал Баломпедика Линенсе» (Испания), 19:00 (мск)

18 февраля — «Бэйцзин Гоань» (Китай), время станет известно позднее

18 февраля — «Хэбэй Чайна Форчун» (Китай), время станет известно позднее

22 февраля — «Стрёмсгодсет» (Норвегия), 18:00 (мск)



Сообщается, что в расписании могут пройти изменения, о которых объявят позже.