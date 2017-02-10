Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28734577/
10 февраля 2017, 19:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» на третьем сборе сыграет с клубами из Испании, Норвегии и Китая

«Локомотив» определился с соперниками по товарищеским матчам на третьем сборе в Испании, сообщает пресс-служба московского клуба.

Соперниками российской команды станут местный клуб из третьего дивизиона, две команды из Китая и клуб из Норвегии. Полностью расписание матчей «Локомотива» на третьем сборе выглядит следующим образом:

14 февраля — «Реал Баломпедика Линенсе» (Испания), 19:00 (мск)
18 февраля — «Бэйцзин Гоань» (Китай), время станет известно позднее
18 февраля — «Хэбэй Чайна Форчун» (Китай), время станет известно позднее
22 февраля — «Стрёмсгодсет» (Норвегия), 18:00 (мск)

Сообщается, что в расписании могут пройти изменения, о которых объявят позже.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Стремсгодсет
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России