«Локомотив» на третьем сборе сыграет с клубами из Испании, Норвегии и Китая
«Локомотив» определился с соперниками по товарищеским матчам на третьем сборе в Испании, сообщает
пресс-служба московского клуба.
Соперниками российской команды станут местный клуб из третьего дивизиона, две команды из Китая и клуб из Норвегии. Полностью расписание матчей «Локомотива» на третьем сборе выглядит следующим образом:
14 февраля — «Реал Баломпедика Линенсе» (Испания), 19:00 (мск)
18 февраля — «Бэйцзин Гоань» (Китай), время станет известно позднее
18 февраля — «Хэбэй Чайна Форчун» (Китай), время станет известно позднее
22 февраля — «Стрёмсгодсет» (Норвегия), 18:00 (мск)
Сообщается, что в расписании могут пройти изменения, о которых объявят позже.
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